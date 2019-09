NIJE HTEO DA ME POSLUŠA, IZNERVIRAO ME JE! Prijovićka otkrila zašto se STALNO SVAĐA sa Filipom, ništa nije sakrila! A samo NJU mora da zove svaki dan

Pevačica ističe da zbog sina Aleksandra stalno trči kući, te da su joj mama i svekrva najveća podrška. Ona kaže da se Filip pokazao kao najbolji tata na svetu i da ne brine kada mališana ostavi sa njim.

Od kada je postala majka, atraktivna pevačicaAleksandra Prijović ima manje sna, ali sve to padne u vodu kada uzme naslednika Aleksandra u naručje. Ona uspešno balansira između privatnog i poslovnog života, tako da ne trpi nijedan od njih.

- Ne spavam više dugo kao pre. Sada se samo probudim i gledam gde je Aleksandar. Sve vreme provodim s njim. Kada moram da odem negde, sve završim u što kraćem vremenskom roku i brzo se vraćam kući - kaže Aleksandra Prijović.

Ovu šarmantnu pevačicu zatekli smo na jednom gradskom dešavanju, a društvo joj je pravio kum Aco Pejović.

- Filip je ostao s Aleksandrom, a s njima je i Filipova mama Zorica. Sina mogu da ostavim sa Filipom jer je on najbolji tata na svetu. Ne moram da brinem da li će sve biti kako treba - naglašava pevačica, koja kaže da se pored karijere i uloge majke trudi da bude i dobra supruga. Ipak, kao i u svakom braku, priznaje da između nje i Filipa postoje nesuglasice:

- To su neke sitnice. Kada sam bila na posebnom režimu ishrane, Filipu je bilo najslađe da donese hranu koju volim u krevet i da pustimo film. I naravno da me to iznervira. Zamolim ga da siđe dole da jede, a on neće. Dođe do sitne rasprave, ali ništa ozbiljno. Onda ja prećutim i idemo dalje, šta da se radi. On pojede, ja izdržim i kao da se ništa nije desilo.

Prema njenim rečima, oboje su romantični, pa jedno drugo često znaju da iznenade nekim gestom.

- Romantični smo, no kako imamo puno obaveza, u poslednje vreme ne stižemo da se na taj način posvetimo jedno drugom. Otići ćemo na neku lepu večeru kad ugrabimo vremena - kaže Aleksandra, koja kaže da u njenoj porodici ne važi floskula da se svekrva i snajka mrze. Ona Filipovu majku Zoricu izuzetno ceni, a misli da je to i uzajamno.

- Zoricu zovem svaki dan. Dolazi da bude s Aleksandrom. Imamo lep odnos. Ona je divna žena prema meni - naglašava pevačica, koja sve svoje tajne deli i sa svojom majkom Borkom.

- Šta god da mi se dešava u životu, prvo pozovem mamu. Majka je moj najbolji prijatelj - kaže Aleksandra, koja dodaje da je podržava i Filipova majka Zorica Nakić.

Boba je poseban čovek Aleksandra nikada nije krila da odličan odnos godinama gaji sa Lepom Brenom, maćehom njenog supruga Filipa, ali i njegovom braćom Stefanom i Viktorom. Svekar Boba Živojinović ima posebno mesto u njenom srcu, a i on je često isticao da je ona njegova mezimica. - Bobu neizmerno volim, i to od prvog dana. On je poseban čovek - kaže pevačica. foto: Sonja Spasić

