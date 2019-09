MAMA JE PONAVLJALA DA SU JOJ GA UKRALI I DA ĆE SE VRATITI SA PUTA: Ilda otkriva kako se porodica oseća posle ŠABANOVE SMRTI! Često su u Krčedinu, a ove stvari će ZAUVEK ČUVATI!

Ilda Šaulić progovorila je o pokojnom ocu Šabanu, koji je preminuo posle saobraćajne nesreće 17. februara.

Šaulićeva ćerka rekla je da će ceo život osećati prazninu, kao i da ne može da se navikne na život bez Šabana.

"Prošlo je 7 meseci, a mislim da će to ostati praznina ceo život. Iskreno, ne možemo da se naviknemo na život bez njega. Gledam tu nadgrobnu ploču, ali i dalje ne mogu da verujem. Gde god se pojavim, čuje se njegov glas, što je lepo, ali i težina koja ostaje. Ja volim da slušam njegove pesme, uglavnom me gledaju sa bojazni da li smeju da pevaju", rekla je Ilda i dodala:

"Ima mnogo pesama koje volim. Šaban je bio protiv, ali sam ja krenula na svoju ruku. Kada sam bila mlađa, nisam ni slušala ovu muziku, ali sam prelomila u pubertetu. Imao je dar od Boga, on je jedan jedini, nije ni pazio na taj glas. Takav način života donosi velike posledice i piće i cigarete, ali je on umeo to da nosi."

Ilda je priznala i kako se oseća njena majka Goca.

"Oni su meni njega ukrali, ali ja i dalje verujem da je na putu i da će se vratiti", to je sve vreme govorila moja majka. Hvala Bogu, ima nas, mi smo njena najveća snaga sad, ništa ne može da se promeni i vrati, čovek treba da uživa u onom što ima", rekla je Šaulićeva i rekla kako sve više vremena njena porodica provodi u Krčedinu.

"Ovog leta smo se trudili da više vremena provodimo u Krčedinu i sada mi je jasno zašto je njega to mesto opuštalo", izjavila je Ilda, koja i dalje čuva uspomene koje je vežu za Šabana.

"Imam mnogo uspomena, sačuvala sam kačkete, džempere, koje želim da nosim. Imala bih mnogo toga da pitam Šabana, vezano za dete, za muža, svašta nešto", zaključuje Ilda.

