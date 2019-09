OGLASIO SE LAZAR ČOLIĆ ZOLA! Posle mora suza poslao emotivnu poruku: Miljana bi se opet rasplakala DA OVO VIDI! (FOTO)

Miljana Kulić nekoliko puta je plakala pošto je Lazar Čolić Zola napustio "Zadrugu" u noći proslave njenog rođendana.

Kada su se sreli na Rajskom ostrvu pao je sočan poljubac, a onda i zargovor koji je Kulićevu ostavio u rastrojstvu. Čak je i njena majka Marija plakala, ali njen razlog bio je što je uopšte i dolazio, jer "nesuđenog zeta" više očima ne može da gleda.

Po napuštanju rijaliti naselja u Šimanovcima, Zola se oglasio na društvenoj mreži Instagram rečima jedne poznate pesme. Mnogi su, međutim, zbog svega što se dogodilo zaključili da je poruku uputio Miljani.

"Čuvala me kada smo pravili dela, a to dobro pamtim, htela me kad me nijedna nije htela, zato su sad na njoj dijamanti", napisao je Zola.

Miljana bi sigurno još jednom zaplakala kada bi ovo videla.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir