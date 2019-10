NISAM DOŠLA IZ OPANAKA U CIPELE DA SE UOBRAZIM! ZAPAMTILA SAM SIROTINJU: Lepa Lukić ispričala NAJVEĆU INTIMU! Sve o životu na selu i POKOJNOM mužu!

Lepa Lukić ispričala je sve o bivšem mužu Milanu Milanoviću, koji je preminuo u Kanadi, a njoj su to javili telefonom.

Milan je pre smrti išao u Kanadu u bolnicu, a pevačica je mužu rekla da će mu se pridružiti kasnije. Kako kaže Lepa, pričali su na telefon dva dana, a treći je već umro.

"Posle toga je sve tamo na meni bilo jer kao supruga sam morala sve da obavim. Oko banke, sahrane i svega. Ljudi su mi pomagali jer ne znam tečno da pričam engleski. Doživela sam veliki stres. Mnogo sam se nasekirala, tako je umro, a ja u Srbiji. Nisam mogla da odem, da pomerim kartu", rekla je Lepa i progovorila o imovini koju ima Milan.

"On nema nikakvo nasledstvo. On nije bogat uopšte. Ima neki plac u Jagodini, a ja sam njegovoj ćerki rekla da ću da joj prepišem. On nije bio u dobrim odnosima sa bivšom ženom i sa decom, ćerke su više bile uz majku i onda je bio ljut na njih, ali ih je spominjao. Ćerka me pitala da li sme da dođe na sahranu, pa Bože, nisam ja babaroga, naravno da sme."

Lukićeva kaže kako joj imovinski status nije bitan i da je dosad bila sa muškarcima koji nisu bogati.

"U vezama sam bila samo sa momcima koji nisu bogati. Potičem iz sirotinjske kuće, majka mi je bila bogata i udala se za mog oca koji je bio mnogo lep. Ona je zbog njega iz bogate kuće i pobegla. Tako da sam zapamtila tu sirotinju i nisam došla iz opanaka u cipele, pa da se uobrazim. Meni koleginice govore: "Što Lepa ne nosiš šešir, pa kucu jednu da šetaš, bilo bi ti lepo?". Ja im kažem, meni bi bolje ovca pasovala! Do juče sam bila u selu i čuvala majci kravu, pomagala u seoskim poslovima, a sada da šetam kucu. Sa 17 godina sam već odlazila od kuće da bih pevala. Otišla sam iz sela, a selo i sirotinju nisam zaboravila. Zarađivala sam i zarađujem, uvek sam išla samo srcem. Može da nema ništa i da bude puki siromah, ja nikada nisam gledala na to", kazala je.

"Nudili su mi brak dva čoveka koji su bili u Nemačkoj, naši ljudi. Nudili su mi da prestanem da pevam i da budem samo sa njima, da mi prepišu kuću i obezbede me unapred. Nisam to prihvatila, pre bih se obesila nego to prihvatila. Tada, a ni sada ne mogu bez pesme, ma kakvi. Ona mi je sve, i dete i muž i majka i otac i brat. Ništa ne može pesmu da mi zameni", rekla je pevačica.

Recept za uspešnu karijeru je kako kaže Lepa, da napravite mnogo, a ostanete na zemlji. Ona je dodala da za razliku od kolega, nikada nije imala obezbeđenje.

"Zašto ja da imam obezbeđenje? Ja ne kradem ništa! Volela sam da budem u narodu, a sada treba neko da me čuva od naroda. Mnogi pevači pate od toga ili im nije čista savest, ne znam šta je. Meni je savest čista i niko me ne dira. Čak ti žestoki momci imaju poštovanja prema meni", zaključila je Lukićeva.

