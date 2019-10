PESMARICA JOŠ UVEK NIJE PRONAĐENA: Misterija nestanka Rođine sveske!

Svesku sa neobjavljenim pesmama pokojnog Rođe Raičevića nakon njegove smrti uzeo je jedan poznati pevač koji je snimio sve te hitove i potpisao sebe kao autora!

To je priča koja kruži po estradnim kuloarima godinama, pa smo rešili da proverimo o kom izvođaču se radi i koliko je priča tačna.



Misterija u vezi sa smrću crnogorskog kantautora, koja se dogodila na jučerašnji dan pre 18 godina, i dalje intrigira javnost.

Napravio veliko ime



Pisalo se svašta o tom događaju, ali je malo dokaza koji bi to potvrdili. Takav slučaj je i sa njegovim pesmama koje je za života napisao, ali nije stigao da ih objavi. Bile su zapisane u svesci koju je posle Rođine smrti bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona. Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

- Pretpostavila sam da me zbog toga zovete jer je Rođi godišnjica. Ali zaista ne bih da pričam o tome - rekla nam je Vujovićeva kad smo je pozvali.



Posle našeg dužeg insistiranja, Biljana je pristala da nam ispriča kako je nestala Raičevićeva sveska



Hit do hita



- Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala - priča Vujovićeva i nastavlja:

- Taj pevač već duže vreme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pevaču se radi - dodala je Biljana.



Prema zvaničnoj policijskoj beleški, Rođa je pronađen mrtav u iznajmljenom stanu u Beogradu, 7. oktobra 2001. u besvesnom stanju. Kasnije je ustanovljeno da se predozirao heroinom i metamfetaminom.

Na starom mestu PO RAIČEVIĆEV KOFER I DALJE NIKO NE DOLAZI

Pre tri godine Kurir je posetio zgradu u kojoj je do smrti stanovao Rođa i komšije su nam tada otkrile da niko nikada nije odneo kofer koji je pripadao Raičeviću, a nalazi se u hodniku, tik pored vrata njegovog nekadašnjeg stana. foto: Aleksandar Jovanović Cile - Taj kofer godinama stoji tu. Kažu da je Rođin. Niko još nije došao po njega, a mi ga ne diramo. Vi ste novinari, jel’? Pa nećete valjda sad da otvarate taj kofer?! Nemojte, nismo ni mi. Ko zna šta je unutra! - rekao nam je tada komšija

