NEMAM RAZLOG DA GA KRIJEM: Kosjerina živi sa dečkom i pravi je FRAJER, a evo čega se PLAŠI atraktivna voditeljka! (FOTO)

Dragana Kosjerina u srećnoj je vezi sa Bojanom Perduvom, a sada je progovorila o tome kako se slažu.

"Imam momka sa kojim živim već duže vreme i to je nešto na šta sam ponosna. Nemam razlog da to sakrijem, već da se pohvalim. Mislim da oko toga ne treba stvarati mistiku. Volim lepe fotografije, takve i kačim zbog sebe, ne zbog medija. Bojan se trudi da takve i zabeleži. On je deo mog života, i to se na mojim profilima i vidi", kaže Dragana, i otkriva da njenom dečku ne smetaju komplimenti koje dobija.

"Iskreno, njemu to nije nikad smetalo. On je baš samosvestan i ambiciozan momak, koji u mom poslu ne vidi ništa sporno, a deo mog posla jeste eksponiranje. On se sa tim nosi na vrlo dobar način. Ništa mu ne smeta. Inače sam vrlo privatna osoba, a on je taj koji me nekad pogura i da mi motivaciju da budem otvorenija", kaže Dragana.

Na pitanje da li planira brak i da se ostvari u ulozi majke, otvoreno odgovara:

"Uplašila bih se za svaki mlađi par koji ne razgovara o budućnosti, tako da naravno da razgovaramo. Još uvek nemamo konkretne datume, tako da kada ih budemo imali, svi će znati jer to nije nešto čega ćemo se stideti, već naprotiv."

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić

