NEKOLIKO PUTA JE POKUŠAO DA USVOJI DETE: Božo Vrećo želi da bude OTAC, ali mu nije pošlo za rukom! Evo zašto!

Božo Vrećo priznao je da je želeo da usvoji dete, ali da nije uspeo u svojoj nameri.

"Nekad sam to želeo. Štaviše, pokušao sam da usvojim dete iz doma u nekoliko navrata, ali nije mi uspelo. To ne funkcioniše kod nas, nemamo tako uređen sistem, zato sam odustao od toga. Moje pesme su ono što treba da ostane iza mene, pomirio sam se s tim", iskreno je ispričao pevač sevdalinki.

Božo je svojevremeno ispričao i da je majka njegova najveća podrška, te da se nikada nije obazirala na negativne komentare.

"Ona nikada nije imala problem s tim šta okolina kaže. To nije prihvatala. Ona je majka koja me je rodila takvoga. Ona nije neko ko će ispunjavati želje drugih, ko će svoje dete odgajati na način kako to sredina diriguje. Ona je imala svoj sistem koji se pokazao ispravnim. Stvorila je od mene divnog čoveka, iskrenog. Niti nijednog trenutka nije pogrešila. Ostala je stamena, čvrsta, jaka. Ona je moja potpora, moja muza. Uvek je tu uz mene na mojim koncerta. To je gnezdo kojem se uspešno vraćam", rekao je jednom prilikom.

