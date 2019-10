SANJAM SLOBU, SVI MI KAŽU DA GA I DALJE VOLIM! Ovako je Kija govorila pre nego što je zgrabila NOŽ i napala Slobu

Kija Kockar je u poslednjem intervjuu, koji je dala malo pred incident, otvoreno govorila o odnosu sa bivšim suprugom Slobom Radanovićem, podstaknuta činjenicom da se njen novi singl zove "Sanjam".

- Sanjam bivšu ljubav. Ponekad sanjam da smo ponovo zajedno - istakla je pevačica za IDJTV, dodajući da pred spavanje često misli na onoga koga sanja.

- U poslednje vreme često plačem u snu. Nekad sanjam da smo srećni. Barem svaki drugi dan sanjam svog bivšeg supruga. Nisam mu to rekla jer sam ga blokirala na svim društvenim mrežama - kazala je.

- Dešavalo se da moj odnos sa Slobom utiče na veze u kojima sam bila posle njega. Naš odnos svima smeta. Ko god me upozna kaže mi da ga i dalje volim. To je zbog toga što ga ja hvalim. On to ne zna, ali evo sada će saznati. Hvalim ga i branim u nekim stvarima. Jedino ja smem da kažem nešto ružno za njega jer ja uvek govorim istinu, a ima toliko toga ružnog da se kaže, ali ima i lepog. Ne volim, ipak, da ga drugi ljudi u mom društvu kude i onda počnem da ga branim - dodala je Kija.

foto: Printscreen

Svim mojim simpatijama ili onima sa kojima kao krenem u nešto, Slobodan je trn u oku, ali mnogo više sam ja trn u oku njegovim pokušajima. Sa druge strane, ja sam jedina osoba koja je znala ime, prezime i adresu Slobodanove devojke... Ne mogu da je zovem devojka, šta god da mu je. Njegovi prijatelji i saradnici to nisu znali, ali ja jesam, ali sam sačuvala tu tajnu. To sve govori. Rekla sam mu da to znam i on se začudio otkud mi to. Ne moraju njegove devojke da me se plaše, ja ništa neću reći, iako bi to bilo na njegovu štetu. Ipak, trn sam im u oku jer smo mi povezani na svaki način. Pa, nek sumnjaju, i treba da sumnjaju zauvek! Ne može da prođe dugo da se mi ne čujemo, tako da sam ja na neki način sigurno uzrok raskida, a ne bih da komentarišem da li je lepa ili nije. Pitali su me jednom da li je lepša od Lune Đogani i ja sam rekla da jeste jer to baš i nije mnogo teško - kazala je Kockareva.

foto: Damir Dervišagić

