PROGOVORIO KIJIN PRODUCENT I PRIJATELJ O BURNOJ NOĆI I UPADU U SLOBIN STAN: Bila je pijana, zvala me je, 6 puta sam je pitao da li je to ISTINA! A evo šta je ona tvrdila

Filip Miletić, jedan od producenata Kristine Kije Kockar, čuo se sa pevačicom posle njenog upada u stan bivšem mužu Slobodanu Radanoviću i iznenađen je zbog cele situacije jer Kija inače ne pije ili popije samo čašu vina.

"Skoro nikada se ne napije. Ona uglavnom popije čašu vina i to je sve".

"Čuo sam se Kijom povodom te priče, naravno. Šest puta sam je pitao da li je to istina, ona me je uveravala da to nije tačno. Ja bih je prvi iskritikovao da se to zaista desilo", kaže Filip, a potom je otkrio šta misli da se dešavao te noći.

"Ono što znam je da je bila u gradu sa drugaricama i da je bila u pijanom stanju. Pisala mi je da idemo zajedno u provod oko dva ujutru, ali ja sam uveliko spavao tada. Stvarno mi ne liči na Kiju da uradi tako nešto", istakao je Miletić.

