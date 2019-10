SVE SMO NEKAD ČEKALE EMOTIVNE I MORALNE NAKAZE DA IZRASTU U PRINCA! Surovo iskrena Goca Tržan: Ima žena koje su i udate, a kao da su za JEDNU NOĆ!

Goca Tržan priznala je da se i njoj dešavalo da se za neku ljubav uzaludno bori.

"Sve mi žene smo nekada bile u dugogodišnjim vezama, čekale smo da od emotivne i moralne nakaze izraste princ. Mnoge žene su u dugim vezama i brakovima, ali su zanemarene, kao da su žene za jednu noć", izjavila je pevačica, koja trenutno uživa u braku i pažnji koj ujoj pruža Raša Novaković.

Njega, kaže, nikad ne ućutkuje, dok ćerki ima običaj da skrene pažnju kada postane bučna.

"Ne kažem Raši nikada 'tišinčina'. Gde smem? Vidi koliki je, čoveče, ali detetu to umem da kažem, kada je bezobrazna i kada preteruje, kada je bučna. Kada je svega previše. Mnoge Lenine navike me izluđuju, ali ne bih pričala o njoj, ubiće me ako čuje da pričam o njoj", rekla je Goca.

O tome koliko je puta bila "žena za jednu noć", otkrila je:

"Bila sam u vezama gde sam se osećala kao žena za jednu noć, ali nikada nikome nisam bila ljubavnica. Ne mogu to, previše sam posesivna. Što se tiče varijanti za jednu noć, ako su sa zaštitom i ako ti napune baterije i nahrane ego, onda je to sasvim okej. Samo moraš da vidiš da te niko ne snima i da se ne zaraziš nekim virusom."

Dok je ranije sasvim otvoreno govorila o vantelesnoj oplodnji, odlučila je da o svojim željama više ne priča javno.

"O tome se sada više ne priča. Kada dođeš do nekog stadijuma kada ti je to mnogo važno, onda ne treba pričati o tome, da ne urekneš. Naravno da želim da dobijem još jedno dete. Najbolja stvar za jednu ženu je da bude roditelj", zaključila je Goca.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir