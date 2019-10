BIVŠA RASKRINKALA KRŠNOG CRNOGORCA KAO NIJEDNA PRE! Za 6 meseci imali smo odnose JEDNOM, trajalo je manje od 2 MINUTA, a onda sam SAZNALA ZAŠTO je to tako!

Vladimir Tomović važi za velikog zavodnika i odnosi u rijalitiju uglavnom mu se svode na one emotivne, međutim, prema rečima njegove bivše - nije istina da je baš toliki srcolomac, bar ne među ženama. Iako na njegov šarm nijedna nije ostala imuna, od Stanije do Mine Vrbaški, devojka koj uje kršni Crnogorac ljubio pola godine tvrdi da on nije strejt, jer su odnose navodno imali samo "šaku puta", te da uprkos brojnim planovima za budućnost nikada zapravo nije želeo da ostavri bliskost sa njom.

Najveći šok usledio je kada je otkrila da je kao mali navodno palio Barbi lutke, jer su mu smetale. Hteo je da se igra samo sa Kenovima.

"Vlada i ja smo bili u vezi duže od pola godine i bilo mi je čudno što nikada nije insistirao da imamo se*sualne odnose. Izbegavao je da ostanemo sami, a kada bi se to desilo, uvek bismo se samo mazili i na tome bi se sve završilo", izjavila je sagovornica pa otkrila da se Vladimir drugačije ponašao kada je s njom bio u javnosti.

"Pred drugima me je uvek ljubio i grlio i u jednom trenutku mi je to postalo sumnjivo. Na kraju sam rešila da stavim tačku na našu vezu jer nisam želela da ja budem ta koja ga moli da imamo se*s. Za pola godine, koliko smo bili zajedno, imali smo se*s samo jednom i to je trajalo manje od dva minuta jer je navodno bio pijan", istakla je ona, kojoj je Tomović navodno bio spreman i prezime da da.

"Kada sam raskinula sa njim, stvari su mi postale odmah jasne. Do mene su stizale razne priče, a jedna od njih je bila da je Vladimir zapravo gej. Naime, obratio mi se dečko sa kojim je Vladimir dugo bio i kojeg je ostavio zbog mene, on mi je otvorio oči. Rekao mi je da Vladimir nikada nije voleo devojke i da se uvek ložio na momke, ali je zbog porodice morao da se pretvara da voli devojke", rekla je ona pa dodala:

"Dok smo nas dvoje bili zajedno, najčudnije mi je bilo što Vladimir pravio planove sa mnom, a nikada zapravo nije želeo da budemo bliski. Pričao mi je stalno o putovanjima, budućnosti, našem venčanju i deci, a ja sam se čudila kako to kada nemamo odnose. Takođe, njegovi roditelji su isto insistirali da se uzmemo, a meni je sve to bilo čudno. I tako, meseci su prolazili bez se*sa i ja sam ga ostavila. Nisam više mogla s njim jer svaki put kada bismo legli u krevet, a on be me poljubio u glavu i okrenuo leđa. Pa koji strejt muškarac to radi? Taj njegov bivši mi je rekao da se Vlada kao mali stalno igrao samo sa devojčicama i da je palio Barbike. Naime, one su mu smetale jer su bile ženskog pola, samo je voleo da se igra sa Kenom", zgranuta je bila ona.

"Znala sam da nešto nije u redu sa njim, ali nisam mogla da pretpostavim šta. Njemu se na žene ne diže i sa tim devojkama u 'Zadruzi' pravi samo predstavu. Njega ne zanima ni Mina, ni Miona, a pogotovo ga nije interesovala Stanija", sigurna je Vladimirova bivša.

