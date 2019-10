ZAKAČILA ME JE RAMENOM PA SAM JE ŠUTNULA! Estradni ratovi o kojima se i danas priča: Kad pukne tikva među pevačicama PAKAO TRAJE GODINAMA!

Estradni sukobi, neprijateljstva, pa i ratovi oduvek su privlačili ogromnu pažnju publike. Pojedine nesuglasice rešavale su se u nekoliko minuta, a neke su, pak, trajale i po nekoliko godina. Pojedine traju i dan-danas.

Primera radi, Mina Kostić i Indi Aradinović 2008. godine fizički su se obračunale na generalnoj probi "Grand" festivala. Navodno, povod je bio to što se Indi tada zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom.

"Indi mi je tada prišla i rekla da imam dobru pesmu, nakon čega sam joj ja rekla da se skloni i ostavi me na miru. Onda je ustala, zakačila me ramenom, nakon čega sam je šutnula. Tada smo počele da se tučemo, pa je Indirin rođak Đole Đogani došao da nas razdvoji. U afektu sam rekla da ću ih sve pobiti. Ne razumem šta je ona morala da mi prilazi i 'čačka me', jer tri godine je prošlo od mog razvoda sa 'onim žutim' kada se ona smuvala sa njim. On mi je uništio život! Koštao me je kuće, auta i nerava. Ona ima problem u glavi i pri tom je polupevačica koju je Saša izbacio iz 'Granda'. Da zna da peva, ostala bi u 'Grandu", ispričala je Mina tokom učešća na "Farmi".

S druge strane, dugo se spekulisalo i o "prekidu svakog kontakta" između pevačica Tanje Savić i Slavice Ćukteraš, koje su startovale zajedno kao finalistkinje "Zvezda Granda" 2004. godine i bile prilično bliske.

Kako je vreme odmicalo, njih dve navodno su, osim što su putovale, i živele zajedno. Njihovo prijateljstvo činilo se neraskidivo i bilo je teško zamisliti jednu bez druge. Nastupale širom Srbije i Evrope kao najbolje drugarice. Međutim, svađa je nastala onda kada je Savićeva navodno saznala da je Slavica bacila oko na njenog tadašnjeg dečka i da mu je čak jednom prilikom pokazivala gole grudi. Od tada njih dve prekidaju svaki kontakt.

Slavica i Tanja pomirile su se 2013. godine kada se Savićeva vratila nakon tri godine iz Australije u Srbiju. Njih dve su danas u super odnosima, a Tanja je presrećna što se i Slavica ostvarila u ulozi majke.

Preteča današnjih estradnih svađa, skandala i svega onog što svakodnevno gledamo u šou-biznisu moglo bi se reći da su bile Lepa Lukić i Silvana Armenulić - dve najveće jugoslovenske narodne pevačice, koje su u jeku popularnosti punile su novinske stupce zbog čestih prozivki i čarki. Javnost se tada zdušno zabavljala čitajući njihova međusobna podbadanja.

Kako se navodi, pak, privatno Lepa i Silvana bile su dobre prijateljice! Njihov dogovor o međusobnom napadanju u medijima bio je isključivo radi zabave širokih narodnih masa, a s druge strane, obe su zahvaljujući tome dobile znatno na popularnosti, bile svesne toga ili ne.

