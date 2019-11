AKO STE RUŽNI, PLASTIČNA OPERACIJA ĆE VAS SAMO VIŠE UPROPASTITI: Verica Rakočević iskreno o ženama, a zbog ovoga ona NE STARI!

Verica Rakočević poznata je po tome što izgleda mnogo mlađe, a sada je priznala koliko joj je bitan spoljašnji izgled.

Modna kreatorka ističe da je pogrešno što žene pokušavaju da pronađu sreću kroz spoljašnji izgled umesto unutrašnji.

"Do 40. godine imate lice kakvo vam je Bog dao, a od 40. kakvo ste zaslužili, kaže jedna poslovica i to je sasvim tačno. Baljezgarije su sve one priče da će vam pomoći plastične operacije. Možete da se operišete koliko puta hoćete, ali život vam se vidi na licu, to ne možete da sakrijete", poručuje kreatorka i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

"Ma znate šta, vi ako ste ružni, ne može da vam pomogne nijedna plastična operacija, može samo da vas unakazi još više. Vi možete da izoperišete sve, ali ne možete dušu, sjaj u očima i iskren osmeh. Zato ima više ružnih žena nego muškaraca, jer su žene u stanju da budu mnogo više zle i pakosne nego muškarci."

Verica ističe da je za njenu lepotu najviše zaslužan unutrašnji mir, jer je naučila da poštuje i osluškuje sebe.

foto: Dragana Udovičić

"Valjda je to gen, upornost za životom, želja za životom. Danas sam, recimo, trenirala sat vremena, trudim se da zdravo jedem, ali mislim da to je najmanje bitno nasuprot ljubavi koju nosite u sebi. To nije fraza, potrebno je da volite sebe, ali da niste egomanijak, da pomažete drugima kad možete, da nikome ne činite zlo", kaže Verica, koja je s godinama naučila kako da samouvereno korača kroz život.

"Kada dođete u neko doba mudrosti, tek tada shvatite rečenice koje su vam pričali stari ljudi dok ste bili mladi. Meni su često govorili - lepota mladosti nikad ne može da pobedi mudrost starosti - i to je jedna velika istina. Pod pretpostavkom da znate da organizujete svoj život. Tu ne mislim da imate novac ili da budete imućni, najveći luksuz je biti zadovoljan sobom, srećan i u harmoniji sam sa sobom", zaključila je Rakočevićeva.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Sonja Spasić

