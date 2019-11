ŠOK! RADA MANOJLOVIĆ PLJUSNULA POLICAJCA: Još mi samo fali da me ovaj BAKSUZ od čoveka TUŽI ZA NAPAD na službeno lice! BRUKA!

Rada Manojlović do detalja je objasnila šta se tačno desilo u Švajcarskoj kada je zbog provera zadržana nešto više od sat i po na ciriškom aerodromu, pa deportovana u Beograd.

- U jednom momentu mi je otimao telefon. Kako on sme to da radi?! Ja sam ga zbog toga pljusnula po ruci. Pomislila sam u sebi da mi samo još fali da me ovaj baksuz od čoveka tuži za napad na službeno lice - rekla je pa nastavila:

- On je na mene vikao. Imam i svedoka. Ja sam mu rekla da moram da pozovem svog advokata, na šta mi je on rekao: "Ne možeš da zoveš advokata!". Gde to postoji? Pa, ako ubiješ čoveka, pročitaju ti prava da možeš da se braniš ćutanjem, odnosno da ne moraš ništa da pričaš i potpisuješ dok ti ne dođe advokat.

- Gde ti to nemaš pravo da pozoveš advokata? Pogotovo kog ja imam i koji ima punomoćje - dodala je Manojlovićeva, a zatim zaključila da je švajcarski službenik bio izuzetno neprijatan prema njoj.

