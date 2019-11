SUPRUGA ĐORĐA BALAŠEVIĆA NE PRESTAJE DA IZNOSI INTIMU: Evo zbog čega društvene mreže PONOVO GORE! Ali u JEDNOM su se SVI složili... (FOTO)

"Časovi fizičkog u nižim razredima pre liče na najveći mogući veliki odmor. I naša učiteljica Jagoda znala je da joj nije potrebno više od jedne lopte za igru između dve vatre da bi ispunila nastavni plan i program, pa je obično svoj doprinos tome davala tako što bi solidarno prestojala po strani, pljesnuvši rukama tek kad bi galama postajala nesnosna..." Sala za fizičko O.Š. Vuk Karadžić, Zrenjanin, 1966. godine

