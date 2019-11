18+ VODITELJKA RTS U ŽESTOKOJ AKCIJI SA BJELINIM SINOM! Milica RADI sve KAKO TREBA! Eksplicitne scene!

Milica Tomašević jedna je od voditeljki emisije „Luda narodna noć“ na RTS, ali gledaoci imaju priliku i da je gledaju i u seriji „Senke nad Balkanom“, u kojoj ima vrlo upečatljivu ulogu prostitutke.

Po struci je glumica i prvi put se oprobala pred kamerama u „Vojnoj akademiji“ i „Komšijama“, tako da joj je ovog puta bilo znatno lakše na setu. Bez obzira na to što je Milici zapala uloga promiskuitetne devojke, a to podrazumeva dosta scena seksa, ona kaže da joj to nije predstavljalo problem i da je uz pomoć partnera u seriji Alekseja Bjelogrlića, sina Dragana Bjelogrlića, uspela sve da odradi kako treba.

Neprijatnost

- Prethodna uloga iz „Vojne akademije“ donela mi je ulogu u „Senkama“. Dešava mi se da me ljudi sa projekta na kojem radim uvek preporuče za nešto drugo, što mi je posebno drago, jer onda imam dodatnu potvrdu da je to što sam uradila bilo dobro - kaže Tomaševićeva za Kurir, dodajući da joj nije bilo teško da uđe u ulogu prostitutke i da je savete tražila i od iskusnijih kolega. - Meni bar nije bilo teško, jer sam na to gledala kao na bilo koju drugu ulogu. Svakoj moraš da se posvetiš, nekoj više, a nekoj možda manje. Bila sam u prilici da razgovaram sa starijim kolegama, uvek pitam ako mi je potrebna pomoć, a i da ne izuzmem tu mogućnosti da danas možemo da se informišemo na internetu o svemu što nas zanima - smatra mlada glumica.

Milica je na startu morala da snima eksplicitne scene, i to sa Bjelinim sinom. - Prva scena koju sam snimila u seriji bila je scena seksa. Rekla sam sebi: „Pa kad igraš prostitutku, šta si drugo očekivala.“ Ne mogu da kažem da mi nije bilo neprijatno, ali neprijatnost je trajala samo dok se ne upali kamera. Kolega Aleksej Bjelogrlić mi je glavni partner i privatno se jako dobro slažemo, tako da je sve bilo baš kako treba.

Jednu od upečatljivih Miličinih scena u „Senkama“ publika će moći da vidi u petoj epizodi. U trenutku kad suparnički klan pali Jataganmalu, bokseru, kog igra Bjelogrlić, važniji je seks. I to sa prostitutkom, na merdevinama.

Prepoznatljiva

Zahvaljujući „Vojnoj akademiji“, „Senkama“, ali i emisiji koju s kolegama vodi na RTS, Milica je postala prepoznatljiva, što i nije čudno uzimajući u obzir da su sva tri projekta jako gledana. Ona kaže da su ljudi pomalo i zbunjeni kad je sretnu. - Nije to tako čest slučaj, ali kad se desi, uvek je nešto drugo. Dosta su različite uloge koje sam igrala, uključujem i ovu kao voditeljka, tako da vidim da im nekad nije jasno odakle me znaju, a meni je to super. Zbog transformacije - zaključila je Tomaševićeva.

