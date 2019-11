ŠIROKO! CECA ODREŠILA KESU ZA SVADBU VEKA: Pevačica pukla 120.000 evra za veselje Veljka i Bogdane!

Svetlana Ceca Ražnatović odrešila je kesu za svadbu sina Veljka Ražnatovića, koji se u nedelju ženi sa verenicom Bogdanom Rodić. Kako Kurir saznaje, folk zvezda potrošila je čak 120.000 evra.

U tu cenu su uračunati prevoz za članove porodice iz Beograda do Titela, gde mlada živi, dekoracija, crkva, mladenačka torta, dve haljine koje će Bogdana da ponese, restoran, muzika, nakit za mladu, pozivnice, darovi za prijatelja i priju, Veljkovo odelo, „rols-rojs“ u kojem će mladoženja da ide po buduću suprugu, kupovina mlade, Cecine dve haljine, kao i Anastasijino odelo i haljina, ali i renoviranje vile u Ljutice Bogdana, gde će mladenci da žive posle svadbe.

Skupa dekoracija

- Ceci i njenoj porodici je Veljkovo venčanje trenutno najvažnije slavlje. Pevačica želi da sve bude na vrhunskom nivou i uopšte nije štedela novac. To će biti prava srpska svadba i veselje o kojem će se mesecima pričati. Međutim, da bi sve to bilo na nivou, neko mora sve to i da plati. Ceca ženi sina i želi da snosi apsolutno sve troškove.

A oni uopšte nisu mali. S obzirom na to da će biti 500 zvanica, Ceca je želela da plati restoran i za goste sa mladine strane, ali Bogdanini roditelji su izrazili želju da i oni učestvuju, pa će snositi troškove za 150 svojih zvanica, a za ostalih 350 gostiju plaća Ceca. Samim tim restoran sa najskupljim menijem će Cecu da košta 35.000 evra - priča naš izvor blizak pevačici i nastavlja:

- Angažovana je agencija za dekorisanje prostora. Cecina kuća, kao i restoran biće ukrašeni najlepšim prirodnim cvećem, dok će u sali biti i drveće. Sve je zamišljeno da bude bajkovito i cena za dekoraciju je 30.000 evra. Pevačica je nedavno imala i radove u kući, što je koštalo oko 3.000 evra. Iz porodičnog doma ona je organizovala autobus koji će do Titela prevesti članove mladoženjine porodice koji idu po mladu, dok je mladoženja iznajmio luksuzni „rols-rojs“ za 500 evra.

Ceca je ponosna što je snajka izrazila želju da nosi njenu venčanicu, ali će, pored te haljine, poneti još dve. Specijalno za mladu se šije haljina na kojoj će da bude 30.000 kristala, čija cena je 10.000 evra, dok je druga klasičnija i košta 5.000 evra - kaže naš sagovornik.

Bogato

S obzirom na to da će Veljka i Bogdanu venčati Cecin duhovnik u Hramu Svetog Save, pevačica će učestvovati u darivanju hrama.

- Ceca će dati sigurno 5.000 evra. Tu su troškovi i za Veljkovo odelo, koje je kupio u inostranstvu za 20.000 evra, ali i Cecine dve haljine od 10.000 evra i Anastasijino odelo od 2.500 i haljina od 3.000. Tu je i nakit za mladu od 15.000 evra, kao i darovi za njene roditelje od po 2.500. Kad se podvuče crta, biće oko 120.000 evra troška - završava naš izvor.

