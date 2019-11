OTVORENO! JELENA KARLEUŠA O STAVU SVOG SUPRUGA: Duško ne voli što se slikam gola!

Pevačica je otkrila da njen provokativniji stajling smeta fudbaleru, pa joj govori da nema smisla što pravi takve fotografije

Jelena Karleuša živi 200 na sat, a najviše je preokupirana poslom, zbog koga, kako je rekla, 20 godina nije prošetala srpskom prestonicom, osim kada dođe u centar grada zbog posla.

To je bio slučaj i pre dve večeri, pa je otkrila novinarima koje kritike joj upućuje suprug Duško Tošić zbog stajlinga.

foto: Printskrin / You Tube

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me dokle ću da se skidam gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u šta se upušta - zaključila je pevačica, a zatim je ispričala šta će biti najveća prednost u njihovoj novoj vili na Dedinju.

- Nisam se još uselila u novu kuću, jer tek treba da se renovira, ali ne mogu da odolim da je ne slikam zato što je stvarno lepa. Dvorište je još lepše, to će biti raj za Atinu i Niku. Zaslužile su da imaju detinjstvo u lepom ambijentu. U novoj kući nemam lift, padamo po standardu. Konačno će moj garderober imati veliku kvadraturu, pošto u ovoj kući ne mogu ni da se okrenem, tačnije sve prostorije su postale moj garderober, a Duško nema gde da drži svoje stvari. Ako se i zbog čega bude razveo, biće zbog toga - kaže mala od skandala, a onda je otkrila koji su omiljeni delovi kuće Tošiću i njoj.

foto: Printskrin/Instagram

- Duško, pretpostavljam, najviše voli spavaću sobu u našoj kući. Ali magija između nas se dešava na raznim mestima. Moj omiljeni deo je tamo gde posle svakog nastupa i svih mogućih snimanja mogu da se zaključam i da se potom kao nekadašnji nilski konj, a sada nadam se ne, relaksiram i svu tu negativnu energiju izbacim - dodala je Jelena, aludirajući na svoju liniju koju je doterala.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Kurir / N. M, Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir