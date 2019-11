LOMILE SU JE EMOCIJE, A IPAK NA SVADBI NIJE PUSTILA SUZU: Bogdanina majka se ovako osećala kada je udala ĆERKU!

Dan posle venčanja Veljka i Bogdane Ražnatović, Bogdanina majka Danijela i sestra Nataša napravile su pravu proslavu u Titelu, gde su pozvale drage ljude.

Bogdanina majka kaže da je promukla od pevanja, ali i da se rasplakala od sreće.

foto: Damir Dervišagić

"Na svadbi sam izbegavala tih nekoliko lepih pesama o udaji ćerke, na popravci je baš njih muzika zasvirala i koliko god da sam ja jaka proradile su mi emocije. Svakako nisam bila tužna, plakala sam od sreće", priča Danijela i dodaje da je oduševljena svim detaljima venčanja, od slavlja u domu i pucanja u jabuku, pa preko crkvenog zavetovanja i veselja u glamoznoj hotelskoj sali:

"Sve je bilo kao iz bajke. Sala u hotelu je uređena prelepo, sve je proteklo fenomenalo i prezadovoljna sam. Bogdana i Veljko su bili toliko srećni, samo kad sam ih videla koliko se vole i kako su nasmejani i zaljubljeni bilo mi je puno srce."

foto: Marija Dejanović

"U jednom trenutku nisam mogla da verujem koliko ljudi je došlo u Titel, nisam mogla da prođem do supruga i Svetlane u trenutku kad je Veljko gađao jabuku. Posle toga mi je i kuća bila puna ljudi, a kada je Bogdana izašla jedva je prošla do kola. Ispred Hrama isto, ali dobro sve je to lepo i stvarno nikakav incident se nije desio. Ni tada, a ni tokom slavlja u sali, i zbog toga mi je posebno drago", pričala je Danijela, koja dodaje da su suprug i ona nastavili da rade na pijaci, te da su i tamo delili utiske.

"Ponedeljak smo odmorili, danas smo već radili. Mora da se radi, imamo mi naše mušterije. Nisam pričala sa ljudima na pijaci jer se nisam dugo zadržala. Stigla sam samo da razgovaram sa onima koji su bili na svadbi, stvarno su oduševljeni svi, hvale i reakcije su pozitivne", zaključila je Bogdanina majka.

foto: Sonja Spasić

