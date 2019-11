NA DEVOJKU GLEDAM KAO NA MAJKU?! Radanović priznao u ŠOK INTERVJUU: Ali džaba joj što izgleda kao avion ako joj OVO FALI

Slobodan Radanović uporno poriče da između njega i Jelene Đuričanin Marković ima nečega, šta više, pevač ju je uporedio sa rođenom majkom, ističući da je ona žena na koju uvek može da se osloni.

"Otkad sam upoznao Jelenu dogovorili smo se da se krijemo od medija. Znao sam da će svašta o nama da se piše, a to ni meni ni njoj nije odgovaralo. Mogu samo da kažem da na Jelenu gledam kao na svoju majku. O njoj imam samo reči hvale i znam da na nju mogu da računam u svakom trenutku i da će biti tu za mene, ma šta da mi zatreba. Ona nije javna ličnost i ne želi da se eksponira, a ja njenu odluku poštujem", izjavio je on.

Koliko ste privatno vas dvoje bliski?

"Jelena i ja provodimo vreme kad god nam obaveze to dozvole. Ona je sjajna žena, a ja sam mnogo toga naučio od nje. Otkad smo se upoznali, imamo odličnu komunikaciju. Savetuje me kao najbolji prijatelj i to mnogo cenim."

Zašto jednostavno ne priznaš da ste zajedno?

- Već sam sve rekao na tu temu. Nas dvoje smo prijatelji, a da postoji nešto više između nas, bio bih iskren i to odmah priznao!"

Hoćeš da kažeš da si već neko vreme sam?

"Trenutno nemam vremena da se potpuno posvetim devojci. U obavezama sam do guše, a veze zahtevaju puno ulaganja i odricanja. Ne ulazim tek tako u romansu sa nekom devojkom. Ako znam da neću moći sasvim da joj se posvetim, zašto da oboje gubimo vreme? Svakako, ne forsiram takve stvari. Kad bude suđeno da budem sa onom pravom, to će se i desiti. Za sada mi odgovara da budem solo."

Je l' ti je skočila cena nastupa posle cele priče sa Jelenom?

"Ništa se tu drastično nije promenilo. Radim istim tempom i za isti honorar kao i do sada."

Važiš za velikog šmekera. Kako to da među toliko devojaka tebi nijedna ne privlači pažnju?

"Naravno da mi devojke izjavljuju ljubav, ali to nije isto kao i zaljubiti se u neku od njih. Ljubav je nešto mnogo ozbiljnije od flertovanja i muvanja. Pravim veliku razliku."

Da li ti je fizički izgled presudan kad su devojke u pitanju?

"Sve zavisi. Naravno, ko kaže da mu kod devojke nije bitan fizički izgled - laže! Volim kad žena vodi računa o sebi i kada je negovana. Međutim, unutrašnja dobrota je ono što na kraju presudi, bili mi svesni toga ili ne. Džaba je devojci što izgleda kao avion, ako nema harizmu i dobrotu. Sve pada u vodu."

Za koju koleginicu bi rekao da je "čista desetka"?

"Mediji su me već spajali sa pevačicama, tako da sada kopam sebi jamu! Ako moram da odaberem, odlično izgleda Sandra Afrika! Mada, odmah da kažem da ni ja ne bih bio sa njom, jer je rekla za mene da sam klinac! Šalim se malo, ona je super devojka i baš je simpatična.!

Privatno se družiš i sa Darom Bubamarom, a šuškalo se i da ste bili u nekoj neobaveznoj šemi... Otkrij nam neku njenu tajnu?

"O Dari ne mogu da otkrijem ništa što ona već nije rekla o sebi. Volim njenu energiju. Ona je živa vatra, jedna energična žena. Mogu da kažem i da je sjajna majka i da se trudi da detetu obezbedi sve na svetu."

Kako puniš baterije posle napornih tezgi?

"Sve više sam se posvetio treninzima. Ume da bude baš naporno kad zaređam nekoliko večeri i pevam do jutra. Meni je vežbanje izduvni ventil i mislim da bih poludeo bez teretane!"

Da li stižeš da odeš u Zrenjanin da posetiš roditelje?

"Da, ali idem mnogo ređe nego ranije. Kad mi obaveze dozvole, odem na nekoliko dana, ali sam većinom u Beogradu."

Gde je na nastupima bolji bakšiš, kod nas ili u inostranstvu?

"Mislim da nema neke razlike. Posao je isti i tamo i ovde, tako da je i sa bakšišom isti slučaj."

Imaš neobične spotove. Kako dobijaš ideje?

"Sve se trudim da osmislim sam. Sa timom saradnika svakako popričam o svemu i zajedno vidimo šta je najbolje rešenje. Nikoga ne kopiram i trudim se da nijedan spot ne liči na onaj prethodni. Mislim da uspevam u tome za sada."

Da li je sada sve u redu sa Kijom Kockar? Je l' se čujete posle incidenta u stanu?

"Kija i ja samo sada u korektnim odnosima. U poslednje vreme smo se samo čuli zbog pesama koje smo objavili. Ona mi je čestitala na objavljivanju nove pesme i to je to."

Koju poruku šalješ sa novom pesmom "Bivši"?

"Nema tu neke posebne poruke. Nije lična pesma, ali je vrlo emotivna. Posebno mi se svideo tekst kada sam ga prvi put pročitao, pa smo odmah odlučili da je snimimo."

Je l' si zakazao novogodišnji nastup? Kakva je ponuda?

"Jesam i taj i nastupe posle Nove godine. Biće dosta posla kao i svake godine. Zadovoljan sam ponudom. Ne bih je ni prihvatio da nije dobra!"

