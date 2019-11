NE PRIČA SE SAMO O SREBRNOJ MREŽI KOJU JE BEKUTA NOSILA NA OČIMA! Evo ko je pevao Mrki za dušu posle koncerta (KURIR TV)

Ana Bekuta oduševila je sve pažljivo odabranim stajlingom za tradicionalni koncert koji je održala u Sava centru. Pevačica je za ovu priliku odenula crvenu haljinu, a o srebrnoj mreži koju je nosila na očima još dugo će se pričati.

"Da li mislite da mi je neprijatno?! Nije, super mi je, veoma mi se dopada ovaj asesoar jer je prava umetnička kreacija, zato sam ga i odabrala", otkrila je ona pa dodala da nikada nema tremu pred koncert, za razliku od njenog dečka Milutina Mrkonjića.

"Nikada nemam tremu pred koncert, Mrka je uvek više uzbuđen, ceo dan šeta po kući i nešto priča. Ipak, pošto me poznaje, zna da je meni na dan koncerta najviše potreban mir i dobra atmosfera i to mi uvek pruži. On je stvarno moja najveća podrška", istakla je Bekuta, koju su iz prvog reda bodrili prijatelji i porodica.

Posle koncerta, Ana je napravila žurku za prijatelje u jednom beogradskom restoranu, gde su se i njene dobre drugarice Snežana Đurišić i Vesna Zmijanac latile mikrofona i napravile vrhunsku atmosferu.

