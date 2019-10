ROKER PRIZNAO KAKO SE SNALAZI U ZVEZDAMA GRANDA: Đorđe David nazvao Popovića vlasnikom CIRKUSA, a ove dve FOLKERKE mu dolaze na ROĐENDAN!

Đorđe David progovorio je o svom učešću u "Zvezdama Granda", Saši Popoviću, ali i svojim kolegama.

On smatra da je učinio dobru stvar i da na taj način propagira ono što peva.

"Taj šou mi je doprineo mnogo na popularnosti. To je zapravo neko skretanje svetla ne samo na mene nego na rokenrol naciju koja je potpuno zapostavljena i za to smo sami krivi. Rokenrol je počeo da se svodi na to - odradim svirku, uzmem pare i zapalim. Neću da se slikam ni sa kim, sve bojkotujem od ekonomije, politike do muzike", rekao je David.

foto: Printscreen/Prva TV

Pevač priznaje da na celo takmičenje gleda kao na cirkus, ali da je oduševljen podrškom drugih članova žirija.

"Taj neverovatni Saša Popović, koji je vlasnik tog cirkusa, zaista je ozbiljan mag i shvatio sam da se taj poziv jednom u životu dobija i treba da se iskoristi. Mladi ljudi su sada počeli da se upoznaju ne samo sa mojim opusom već i sa rokenrolom. Otkrivaju pesme koje su zaboravljenje ili koje do sada nisu čuli. Nemam ništa protiv folk muzike, ali ono protiv čega jesam to je autotjun. To je ubijanje zanata", kaže roker i otkriva da mu najviše znači podrška kolega iz žirija:

foto: Printscreen/Prva TV

"Nisam bitan ja, bitna je kasta. Podržavaju me svi u žiriju, i Saša, što pokazuje da su nesebični i ostvareni u poslu, i da nemaju nikakvu vrstu mržnje ili animoziteta prema muzici koju ja izvodim."

Kako je David počeo da se više druži sa folk kolegama iz žirija i posećuje njihove koncerte, pitali su ga da li će Ana Bekuta i Snežana Đurišić doći na njegov nastup i đuskati uz rokenrol.

"Hajde da probaju da ne dođu. Upravo sam ih zvao na rođendansko slavlje, svi da se pojave. Dobiće pozivnice, pa čik nek' ne dođu! To će biti pakao", poručuje Đorđe.

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Nemanja Nikolić

