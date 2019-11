CECA ME POZVALA DA PEVA NA VELJKOVOJ SVADBI! Aleksandra otkrila detalje s venčanja decenije i šta je radila Anastasija

Pevačica Aleksandra Mladenović bila je pozvana da uveseljava zvanice na svadbi decenije. Naime, ona je atmosferu na glamuroznom svadbenom veselju Veljka Ražnatovića i Bogdane Rodić dovela do usijanja, a sada je otkrila sve detalje te noći.

- Velika je čast i zadovoljstvo pevati. Svi me pitaju o tome, bilo je prelepo. Stvarno sam još pod utiskom, prelepo je bilo. Provela sam se nikad bolje. Svi su pevali, svi su bili tu, mnogo je bilo lepo. Najveseliji su bili Veljko i Anastasija. Ona je bila jako vesela, ali je nisam video da plače. Baš je bila pozitivna, srećna... - rekla je Aleksandra i dodala:

- Ceca me je nekoliko puta slušala na nekim privatnim veseljima i lično me je pozvala. Pitala me je koliko to košta i da li mogu. Ja sam odmah prihvatila njen poziv. Mogu samo da nagađaju, mislim da meni lično nije bilo bitno koliko ćemo da zaradimo. Bilo mi je bitno samo da to prođe dobro, imala sam veliku odgovornost, tako da mi uopšte nije bilo bitno koliko ću da zaradim, ni da li ću uopšte da zaradim. Bitno je da je bilo mnogo lepo - kaže pevačica i otkriva koju koleginicu bi pozvala na svoju svadbu da joj peva pesmu za prvi ples.

