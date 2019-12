KSENIJA JE 2 DANA PRED SMRT HITNO TRAŽILA DRAGANU MIRKOVIĆ! A pevačica i danas nosi ranu na srcu ZBOG TOGA!

Prevačica Ksenija Pajčin, koja je pre devet godina tragično nastradala kada ju je tadašnji dečko Filip Kapisoda ubio a potom i izvršio samoubistvo, 3. decembra napunila bi 42. godine. Tim povodom oglasile su se poznate ličnosti i njeni prijatelji, kod kojih tuga ne jenjava.

Dragana Mirković otkrila je da ju je Ksenija samo nekoliko dana pred smrt hitno tražila, a kako nisu uspele da razgovaraju - to joj i danas veoma teško pada.

"To je bila jedna preslatka i najlepša devojčica. Imala je 15 godina kad je počela da sarađuje sa mnom, kada je počela da igra u grupi. Ja nikada nisam videla lepšu devojčicu", rekla je u "Premijeri, vikend specijalu" Dragana Mirković.

"Dva dana pre nego što je tragično preminula imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom voditelju: 'Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem'. On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno", ispričala je pevačica.

I naša novinarka Ljiljana Stanišić prisetila se pevačice.

"Bila je velika zvezda u to vreme, pre deset godina, pevačica o kojoj su svi pisali. Bila je buntovna, zanimljiva, drugačija, vesela, vedra, nasmejana, uvek bi imala neku interesantnu izjavu. Donela je neki svetski duh kod nas, svi su gledali u nju, koji će potez da napravi. Bila je mila, a u isto vreme je bila i izazovna, mnogi su uzdisali za njom", rekla je ona, pa otkrila da netrpeljivost između porodica Pajčin i Kapisoda nije prestala.

Ksenijina majka još nije čula sa Filipovom porodicom.

"Ne može da se kaže da su u odličnim odnosima. Mržnja je na neki način prestala onog trenutka kad se Ksenijin ujak Nikola čuo i video sa Filipovim ocem. Ksenijina mama i Filipova porodica još nisu stupili u kontakt, prema mojim saznanjima. I jedna i druga porodica su zavijene u crno, teška tragedija ih je pogodila, nijedna porodica nije kriva za to što se desilo, glavni akteri su platili cenu toga", rekla je Ljiljana.

Zaposleni u osnovnoj školi koju je Ksenija pohađala takođe su otkrili neke detalje o pevačici koji do sada nisu bili poznati.

"1991. završila je osmi razred, bila je osmo šest. Bila je jako lepa, ali i prilično nemirna, imali smo određenih problema sa disciplinom, ali mislim da je to normalno za taj uzrast."

Nakon osnovne, Ksenija je upisala Petu beogradsku gimnaziju.

