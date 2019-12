GLEDAO SAM JE KAO SESTRU: Karamela je prestao OVO da radi kada je umrla Ksenija Pajčin! Sve mu se PROMENILO u životu!

Kseniju Pajčin ubio je dečko Filip Kapisoda 16. marta 2010. godine, koji je potom izvršio samoubistvo. Da je živa, Ksenija bi sutra napunila 42 godine, a jedan od onih kojima mnogo nedostaje jeste Goran Stojićević Karamela.

On kaže da je Kseniju gledao kao sestru, kao i da se seća svakog zajedničkog trenutka.

"Ona je bila veliki laf, prijatelj, nikad nije pričala o svojim ljubavnim problemima, volela je da pričamo o karijeri, poslu. Voleli smo da izlazimo zajedno, njene rođendane proslavljali smo uvek u najužem krugu, bila je jednostavna i skromna. Nije volela neka pompezna slavlja. Otkad nje nema, prestao sam i da izlazim, jednostavno nisam naišao na osobu koja bi mi odgovarala. Ksenija je bila nešto posebno i svako ko ju je poznavao dobro, znao je to. Nekad smo izlazili za njene rođendane, a otkad je nema svake godine tog 3. decembra odem na njen grob, zapalim sveću i isplačem se, volim da odem rano ujutru kad nema nikoga, bude mi nekako lakše. Takvo prijateljstvo mi se nikad nije ponovilo u životu. Danas se ljudi druže iz interesa, sve je postalo nekako lažno. Ni posle toliko godina ne mogu da prebolim što sam izgubio pravog prijatelja, kakvog više u životu nisam stekao", rekao je Karamela i otkrio kada je saznao za smrt najbolje prijateljice.

"Jedan novinar me je pozvao i pitao me kad sam se poslednji put čuo sa Ksenijom. Znao sam da nešto nije u redu. Bilo je podne, oko 17 časova... Rekao mi je da pozovem njenu majku Ljubicu. Kad sam je pozvao rekla mi je samo: „Ništa nije kako treba“. Odmah sam seo u auto i krenuo do Nikšićke, do Ksenijinog stana. Ni sam ne znam kako sam uspeo da se dovezem do tamo. Kad sam stigao, saznao sam šta se desilo... Jezivo je bilo. Užas..."

O LJUBAVI SA BANETOM Bane Kovačević, nekadašnji član benda 187, preminuo je pre pet dana, a sahranjen je danas, samo dan uoči Ksenijinog rođendan. Karamela priznaje da se ne seća veze Ksenije i Baneta: "Iskreno, ne sećam se Ksenijine veze sa Banetom 187, sećam se njega, poznavao sam ga, bio je fin momak. Mnogo mi je žao što više nije među nama." foto: Printscreen/Youtube

