MA, DA NIJE ONA MOŽDA IZ KORISTI SA MNOM?! U jeku šuškanja o raskidu: Miljković nesiguran u budućnost sa Lunom?

Od samog početka veze, Lunu Đogani i Marka Miljkovića prate priče kako je on sa njom iz koristi. Međutim, on tvrdi da situacija lako može biti i obrnuta.

"Njihov problem je što stalno stvaraju neke teorije u glavi. Mogu da misle i to. To se misli od početka naše veze. Da li su se pitali da nije možda Luna iz koristi sa mnom?" zapitao je, navodi se, Marko Miljković, pa na pitanje kakvu to korist Luna može da ima od njega, poručio je:

"Ogromnu."

Par je nedavno bio na romantičnom putovanju u Parizu, a mnogu su mislili da će Miljković ćerku Anabele Atijas i Gagija Đoganija veriti baš tamo. Veridba se, pak, nije dogodila, a bivši zadrugar rekao je da nije siguran ni da će uopšte doći do te faze emotivne veze.

"Mi smo spontani i to će se desiti onda kada osetimo da je pravi trenutak za to. Mnogi su očekivali da će se to desiti u Parizu, u 'gradu ljubavi'. Bićete upoznati sa tim kada se to bude desilo, ako se bude desilo", izjavio je on.

Luna Đogani je do sada izdala svega dve pesme, a već uživa veliku popularnost. Marko Miljković je uveren da će njegova izabranica jednog dana postati deo samog vrha muzičke scene Srbije.

"Rekao sam da je druga pesma i bolja od 'Devetog kruga' i da će bolje da prođe. Bavim se didžejingom i znam šta može da bude hit. Luna ide polako prema vrhu. Posvećena je veoma svojoj karijeri, baš se trudi i drago mi je zbog toga. Mislim da joj je ovaj posao legao. Toliko se trudi, ide i na časove pevanja. Ide često kod jednog dobrog učitelja pevanja. Lepo joj objašnjava, bio sam na jednom času sa njom. Uči temeljno, od početka. Ja nju vidim u vrhu naše estrade", siguran je on.

Podsetimo, Marko više ne prati Đoganijevu na društvenoj mreži Instagram, a ona je napustila Srbiju bez njega. Zbog toga se podigla ogromna prašina i mnogi cene da je par na ljubav stavio tačku.

