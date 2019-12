NIŠTA ME NIJE IZNENADILO: Kija čula da njen bivši muž ima devojku, a jedno joj je DRAGO!

Kristina Kija Kockar prokomentarisala je vezu svog bivšem muža Slobe Radanovića sa Jelenom Đuričanin.

Kija se trenutno nalazi u Americi, a često je povezuju sa bivšim suprugom. Sada je pevačica otkrila kako se oseća otkako Sloba ima devojku.

"To je već davno iza mene i sada zvanično mogu da prestanu da me povezuju. Dalje nemam neki komentar, jer ni ne razmišljam o tome, a za ovu priču znam još od letos tako da me sada iskreno ništa nije iznenadilo. Želim mu svu sreću. Pozdrav iz Las Vegasa", rekla je Kija.

