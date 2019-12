LUKAS SVOJU SLAVU SLAVIO KOD CECE! Aca sa Vukom Kostićem zapevao čuvenu pesmu Bijelog dugmeta!

Aca Lukas je pre dve večeri obeležio krsnu slavu Svetog Nikolu, i to kod svoje prijateljice Svetlane Cece Ražnatović, koja takođe slavi ovog sveca.

Pevačica tradicionalno, svake godine na ovaj veliki praznik pravi gala slavlje za porodicu, prijatelje i kolege, a tako je bilo i u četvrtak uveče. Pola estrade sjatilo se u Cecinu vilu na Dedinju, a ove godine posebno mesto su imali snajka Bogdana, koja će sledeće godine roditi sina, kao i njeni roditelji i sestre.

Interesantno je da proslavu kod Ražnatovića nije propustio ni Aca Lukas, kome je Nikoljdan krsna slava. Pevač je ranije, dok je bio u braku sa Sonjom, slavio na ovaj dan, odlazio je u crkvu ujutro kako bi nosio slavski kolač, a uveče je dočekivao prijatelje.

Ipak, otkako se razveo, okupljanje u njegovom domu je izostalo. Zato je otišao kod svoje prijateljice, a društvo mu je pravio sin Lazar. Njih dvojica su se u jednom trenutku latili mikrofona i atmosferu doveli do usijanja. On je najpre sa svojim sinom, kojeg je pratio na klaviru, pevao pesmu Željka Bebeka „Oprosti mi što te volim“ i Olivera Dragojevića „A kad mi dođeš ti“. Lukas je posle toga ukrstio glas s Vukom Kostićem i otpevao pesmu Bijelog dugmeta „Nakon svih ovih godina“.

I Anastasija Ražnatović zapevala je s Acom, nakon čega je sama izvela hit svoje majke „Nagovori“, a snimak je podelila Veljkova svastika Bojana Rodić.

Ceca je dočekivala goste na vratima i tada je otkrila svoje želje za narednu godinu.

- Pa ja da se udam (smeh)! Šalim se, naravno, divno je da slavimo, da nam se svima lepe stvari dešavaju, život nije satkan samo od lepih situacija, ali kad se zaređa tako, treba narod da se raduje. Ja sam probala, znam kako to izgleda, najlepše je kada žena može da se uda i da uživa, da bude princeza, a ovo moje sazrevanje, ljudsko iskustvo, to se ne traži. Nikuda ne žurim, srećna sam sa svojom decom, a može se ljubav naći i u drugim situacijama. Ja sam sebe organizovala kako sam želela i stvarno mi je lepo - rekla je Cecae.

Pored Lukasa i Vuka, i brojne poznate ličnosti uveličale su slavlje - Dušica Jakovljević, Dragan Marković Palma, Milan Kalinić, Viktor Savić i drugi.

Ispoštovali kolege

Kume imale slične goste, Žika stigao i kod Cece i kod Viki

Svetog Nikolu proslavljala je i Cecina kuma Viki Miljković, i to u novom luksuznom domu u Beogradu na vodi. To je razlog zbog kojeg ona nije bila kod Ražnatovića, a ono što je zanimljivo jeste to da su im se neki gosti i podudarali. Jedan od njih je i Žika Jakšić. Producent „Granda“ je stigao na oba mesta - i u Cecinu vilu i u Miljkovićkin stan.

foto: Instagram

Viki i njen muž su ovu priliku iskoristili i da proslave s bliskim prijateljima useljenje u novi dom. Na njihovom spisku zvanica našao se i Saša Popović sa suprugom Suzanom Jovanović, a došli su i Brena, Jana Todorović, Boban Rajović i drugi. Brena je imala posebno mesto u domu svoje koleginice, pa je sedela na čelu stola. Miljkovićka se slikala sa svojim gostima i suprugom, a fotografije je odmah objavila na Instagramu. U domu Miljkovića bilo je veselo do kasnih sati.