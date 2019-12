JANJUŠ NE MOŽE DA IZBACI KORAĆEVU IZ GLAVE! A tek da čujete kako David reaguje kad ga čuje da je SPOMINJE!

Ana Korać tvrdi da nju Janjuš ne može da "izbaci iz glave", a onda je otkrila i kako njen dragi David Dragojević reaguje na to.

"Mislim da on ne može da me zaboravi, malo, malo pa me u šali spomene. Znaš kako David to komentariše: 'Joj, vidi opet ovaj", ispričala je ona, a onda se i David nadovezao:

"On sve indirektno priča, a sve misli na nju, milion poruka, sve kao nešto kroz šalu, a sve je upućeno njoj", siguran je Dragojević.

Podsetimo, prethodnih dana Ivanu Šopić pojedini zadrugari upoređivali su sa Šopićevom, samo zbog odnosa koji neguje sa oženjenim Janjuševićem. Iz tog razloga Ana je i iznela svoj stav da mu "od nje nema leka".

Naime, u prvoj sezoni "Zadruge" dugo se polemisalo o odnosu Koraćeve i Janjuša, zbog čega je on navodno i preskočio ogradu pa napustio velelepno imanje.

"Niko mi ništa nije verovao, a na kraju se ispostavi da sam govorila istinu. Izgleda da sam im ja slaba tačka", dodala je Ana.

"Meni nije jasno, to što Janjuš predstavlja brak, a ne izlazi iz kreveta te Šopićeve. Koga on za*ebava? On ne poštuje onda ženu!", oštar je bio David.

