PEVAČICA SPREMILA PRAVU BOMBU: Neda Ukraden juriša na Evroviziju

Konkurs za Pesmu Evrovizije završen je 9. decembra. Juče su otvorene sve pošiljke koje su stigle na RTS, a među kandidatima je, kako Kurir saznaje, i Neda Ukraden. Pored nje, prijavili su se i Bane Mojićević, kao i popularni ženski sastav Hurikane.

Na konkurs je prijavljeno 90 kompozicija, znatno više nego prošle godine. Selekciona komisija, koju su činili muzički urednici Javnog servisa, preslušala je sve pristigle numere. Nedina kompozicija je ostavila sjajan utisak i, prema rečima našeg izvora, ima najveće šanse za trijumf na Beoviziji, čiji datum održavanja će uskoro biti objavljen. Ovim povodom pozvali smo Nedu, kojoj smo i saopštili da je u trci za Evrosong.

- Baš ste me oduševili. Izbacila sam tri nove pesme. Jedna od njih je bila zgodna za promociju na takvoj manifestaciji. Ja sam neko ko voli svaku vrstu izazova. Prvo, to me veseli, nemam neke pretenzije, ali pesma je atraktivna. Za mene je to odlična promocija „Bombe“, kako se numera zove, a sve ostalo što ide uz to je bonus.

Upravo sam krenula u Rumuniju, gde imam dva koncerta, a s obzirom na to da me i publika u Rumuniji i Bugarskoj voli, sigurna sam da će mi ove dve zemlje dati najveći broj glasova - poručuje Neda.

Prema uslovima konkursa, kompozicija ne sme da traje duže od tri minuta, a izvođači ne mogu da budu mlađi od 16 godina. Podsetimo 65. takmičenje Pesma Evrovizije održava se 12, 14 i 16. maja 2020. godine u Ahoj areni u holandskom gradu Roterdamu.

Rekorderka Četiri puta pokušala da ode na Evroviziju Neda je još daleke 1969. godine prvi put učestvovala na jugoslovenskom izboru za Pesmu Evrovizije, tadašnjoj Jugoviziji. Izvela je numeru „Dilema“, ali bez mnogo uspeha. Sledeći put na ovom takmičenju nastupila je 1981. s pesmom „Sve što se događa, to se ne događa“, kad je osvojila sedmo mesto u finalu, slično je bilo i 1986, kad je s numerom „Šaj, rode, šaj“ zauzela osmu poziciju na Jugoviziji. Takođe, i 1975. je s grupom Kamen na kamen bila u trci za jugoslovenskog predstavnika, i to im je za dlaku izmaklo. Ipak, Neda je jednom bila na ovom prestižnom takmičenju - 1980. godine je, zajedno s Jadrankom Stojaković i Ismetom Dervoz Krvavac, izabrana da peva prateće vokale za numeru „Lejla“, koju je Seid Memić Vajta izveo na Evroviziji u Hagu, u Holandiji.

