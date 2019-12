MALA DŽEHVA GA JE ŠUTNULA ČIM SE ZAPOSLIO U PEKARI?! Često su se svađali, ali ovo je presudilo! ŠOK!

Teodora Džehverović navodno je šutnula Anđela Rankovića jer se stidi što se on zaposlio u pekari. Pevačica i nekadašnji maneken su, kako se dalje navodi, prošle nedelje okončali turbulentnu vezu koju su započeli u prvoj sezoni "Zadruge".

"Teodora i Anđelo su definitivno stavili tačku na vezu, i to pre sedam dana kada se on zaposlio kao pekar. Oni su se u poslednje vreme stalno svađali, njoj je smetalo što Anželo nikako nije mogao da nađe dobar posao posle rijalitija. I to malo što je zarađivao, trošio je na izlaske, pa ga je ona izdržavala", izjavio je izvor blizak pevačici, pa otkrio šta je sve maneken radio u poslednjih godinu i po dana:

"Letos je našao posao u jednom hotelu, ali su mu posle mesec dana probnog rada rekli da nisu zadovoljni njime. Posle toga se zaposlio u firmi koja prodaje jaja beogradskim restoranima. I to je ubrzo batalio jer su ga u društvu prozivali da je raznosač jaja. Nedavno je počeo da radi u jednoj pekari. Zasad mu taj posao odlično ide, ali ga je koštao veze sa Teom. Ona mu je rekla da joj ne pada na pamet da bude u vezi sa pekarom!"

Teodora je posle "Zadruge 1", gde je osvojila treće mesto odmah iza Kije Kockar i Lune Đogani, postala jedna od najtraženijih pevačica. Anđelo, s druge strane, nije imao nikakvih ponuda u modelingu, kojim se bavio pre rijalitija.

"Ona je zaista uspešna u svom poslu i dosta zarađuje, ali i voli dosta da troši. Anđelo nije mogao da je isprati. Ona je plaćala sva njihova zajednička putovanja, ali joj se to smučilo i rešila je da raskine", tvrdi izvor pa dodaje da su za njihov raskid krive i porodice:

"Često su se svađali jer Anđelova majka i ujak nikako nisu hteli da prihvate pevačicu za snajku. Smatrali su da Anđelo može da nađe bolju devojku, pa eto možda im se želja ispuni", zaključio je izvor blizak pevačici.

