SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ DOBIO OTKAZ ZBOG KRAĐE: Ona platila štetu i spasla ga zatvora

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, pre nekoliko godina bio je zaposlen na jednoj televiziji, odakle je otpušten jer je ukrao opremu za rad u vrednosti od nekoliko hiljada evra, saznaje Kurir.

Problematični naslednik slavne pevačice oduvek je imao ispade i zadavao glavobolje majci, o čemu se više puta pisalo u medijima. Folkerka je na sve načine pokušavala da mu pomogne i usmeri ga na pravi put, ali sve to je bilo kratkog daha.

Snežanina ideja bila je i da ga zaposli na televiziji, gde ima dosta prijatelja s kojima godinama sarađuje. Kako smo saznali od naših izvora, Marko je u početku bio disciplinovan radnik i obavljao je posao kako treba, ali posle nekog vremena počeo je da pravi probleme.

- Snežana je bila sigurna da će mu se taj posao svideti i zaista se dobro pokazao na samom startu. Radio je u tehničkoj službi. On je stvarno vredan, nije nimalo uobražen kao neka deca poznatih roditelja. Pričao nam je da je radio u nekoj fabrici, da je tamo prao gajbe od voća. Nijedan posao mu nije predstavljao problem. Međutim, Marko se kockao, a kao što znate, to povlači mnoge druge posledice. Kad je počeo da gubi na kocki, morao je da isplati veliku svotu novca, a Snežana nije htela da mu da pare - kaže naš izvor.

Tada je Gvozdenović, prema priči našeg sagovornika, počeo da odnosi skupocene stvari s posla. Kolege u početku nisu ništa primetile, i to je njemu dalo vetar u leđa da nastavi. Kad je već postalo jasno da na televiziji postoji lopov, nadležni su reagovali.

- Pregledani su snimci sa sigurnosnih kamera s cele televizije i tako je na jednom snimku ustanovljeno da Marko odnosi opremu. Pozvali su ga i on je odmah sve priznao. Interesantno je da nijednog momenta nije poricao, naprotiv, rekao je odmah šta je sve ukrao, pa su lako izračunali da je u pitanju roba u vrednosti od nekoliko hiljada evra. Zvali su i Snežanu da joj kažu za to. Ona je bila van sebe, nije mogla da poveruje u to. Sutradan je došla na televiziju i izvinjavala se. Pričala je s Markom i on joj je priznao da su mu pare bile potrebne da plati kockarske dugove, ali kako ona nije htela da mu pomogne, odlučio se na to da pokrade svoje poslodavce. Onda je Snežana nadoknadila ono što je Marko odneo, dala je novac i zamolila nadređene na televiziji da ne obaveštavaju policiju i oni su joj izašli u susret - dodao je naš izvor.

Sreli smo pevačicu na snimanju jednog novogodišnjeg programa, ali se ona naljutila i na sam pomen njenog sina: - To je već bezobrazno. Moje dete je moje dete. Ono nije javno lice i više neću nijednog časa ćutati na bilo kakve bljuvotine ako ih neko bude napisao.

Problematičan Izazvao sudar, devojka poginula Podsetimo, Marko je 2001. izazvao saobraćajni udes na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića u Beogradu, kada je vozeći u pijanom stanju usmrtio svoju tadašnju devojku Jelenu, inače ćerku poznatog harmonikaša Miodraga Paunovića. Zbog ovog dela Gvozdenović je bio osuđen na četiri i po godine zatvora. Takođe, Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je predistražni postupak protiv njega 2015. zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilja u porodici i pretukao suprugu Đ. G., nanevši joj teške telesne povrede.

Robija Optužen da je obijao kuće Izašao iz pritvora pre dva meseca Gvozdenović je krajem jula prošle godine uhapšen pod sumnjom da je opljačkao više kuća. Saslušan je u Trećem osnovnom tužilaštvu, gde mu je određen pritvor, a na slobodu je pušten pre dva meseca. Tada je negirao da je obijao tuđe domove. - Mama je došla po mene u zatvor. Nas dvoje smo sad super. I dok sam ležao u CZ, dolazila mi je u posetu. Pisalo se da sam pao zbog pljačkanja mamine kuće, ali to nije tačno. Mene su priveli jer sam napravio neku glupost na jednoj utakmici na Marakani, a već sam bio na uslovnoj - rekao je on tada.

