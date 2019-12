TRUDNA NADEŽDA BILJIĆ HITNO PREVEZENA U BOLNICU: Pretrpela veliki stres u 5. mesecu, evo šta se dešava sa BEBOM!

Nadežda Biljić koja je trudna, hitno je prevezena u Valjevo gde će biti smeštena u tamošnjoj bolnici.

Pevačica je otkrila je da je pretrepla veliki stres i da je to jedan od uzroka zbog čega su se pojavili problemi u trudnoći. Takođe, ona je istakla i da je plod mnogo nisko u njenom stomaku.

"Idem u bolnicu! Moraću da legnem večeras, jer mi je beba jako nisko. Imala sam neki stres i moraću malo da odležim. Idem sad za Valjevo, jako mi se slošilo. Jutros mi se slošilo... Stres, napor, sve i svašta... Moraću sad i da otkažem svirke. U stomaku je, a već me zaj*bava! Kad se rodi to će da bude haos", govori drhtavim glasom Nadežda.

Mediji su preneli nedavno i informaciju da je trudna Nadežda napustila stan u kom živi sa Tomom Panićem. Isto tako, šuškalo se i da oni trenutno nemaju dovoljno novca za život.

"Jeste to tačno, ali eto... To je normalna kriza svakog para na početku veze i to su svi preživeli, samo što ovaj moj mora da laje, a ne može da ćuti", priča Nadežda.

