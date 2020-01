VESNA ZMIJANAC IMALA 2 BRAKA, SAD JOJ TREBA PRIJATELJ: Pevačica priznala šta priželjkuje, a ovo ju je totalno PROMENILO!

Vesna Zmijanac zacrtala je da u 2020. godini okrene novi list tako što će ono loše što je opterećuje i sputava oterati od sebe, a ostaviti samo dobre stvari koje joj mogu biti od koristi.

Pored porodične sreće koju joj svakodnevno čine ćerka Nikolija i unuka Rea, folk zvezda će se ozbiljno pozabaviti svojom karijerom.

Akcenat je stavila na beogradski koncert u Sava centru 18. marta, koji je rasprodala za samo nedelju dana, pa je zakazala još jedan, i to već sutradan. Kako bi bila u punoj snazi i kondiciji, pevačica je obećala sebi da će se posle novogodišnjih praznika posvetiti fizičkom izgledu.

Ekipa Kurira posetila je Vesnu u njenom stanu na Vračaru, baš kada je kitila jelku.

- Doček je zakazan u Banjaluci, a repriza u Aranđelovcu. Praznik provodim radno i volim kad sam s publikom. Navikla sam na to. Samo želim da mi budući koncerti budu uspešni i da nastavljam da ih radim. Moram da se posvetim sebi, energiji, kondiciji... Hranu moram da smanjim, a sve ostalo imam (smeh) - rekla je Zmijančeva i dodala da je skoro sve želje ostvarila. - Imam utisak da od ovog materijalnog života nemam nekih želja, ne zato što sad imam kule i gradove. Imam ono što treba da imam i što je potrebno jednom čoveku da živi udobno. Ali sada imam jednu želju, a to je da se malo više posvetim duhovnom životu, da malo više imam mira. Njega imam i sada fizički, ali u glavi mi je još uvek centrifuga. To zahteva posebno vreme i posebna mesta. Nije to ni Bukulja, Atina, niti bilo šta te vrste gde je prisutan telefon. Gde god da sam, više nisam svoja. Hoću da se okrenem tome, iako sam u tome stalno i godinama, ali ne dovoljno.

Vesna ističe da je konačno došlo vreme da naiđe na čoveka s kojim će provesti ostatak života.

- Imala sam dva braka, dva venčanja, tako da to nije nepoznanica za mene. U ovim godinama priželjkujem prijatelja i duhovnu ljubav s kojim bih mogla ovaj život da završim. To se ne nalazi na mestima gde se krećemo i obitujemo - kaže folkerka i dodaje da ju je unuka promenila.

- Rea me je promenila dosta. Oplemenila me je, vratila emocije koje su negde ostale, jer su te emocije bile pre 30 godina, vratila me je u to doba - završava Zmijančeva.

