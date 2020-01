SLOBA NIJE JEDINI KOJI JE PEVAO DOK MU SE SVET RUŠI! Šaban ocu nije stigao na SAHRANU, ONA je usred nastupa doživela BOL

Slobodanu Radanoviću, pevaču i učesniku rijaliti šoua Zadruga, preminuo je otac Dušan 31.12, na dan proslave Nove godine. Budući da je Slobodan imao zakazan nastup za novogodišnju noć u beogradskom elitnom hotelu zajedno sa Svetlanom Cecom Ražnatović, pevač je odlučio da nastupa i pored velikog gubitka. On je na nastup došao sav u crnom u pratnji devojke Jelene Đuričanin. Sloba je nastup posvetio preminulom ocu.

Sahrana oca Slobodana Radanovića je danas u Zrenjaninu u 13 sati.

Kako je Dara Bubamara rekla kada je čula za tragediju, izrazila je tugu zbog smrti Slobinog oca i prokomentarisala je da je to posao i da pevači moraju da nastupaju i kad im nije do pesme.

Nije samo Sloba morao da nastupa zbog tragedije koja ga je zadesila, mnogi pevači su baš na nastupima primili tužne vesti ali su nastavili sa nastupima. Tako pokojni pevač Šaban Šaulić nije stigao na sahranu ocu jer je bio u dalekoj Australiji,

"Odradio sam jedan grad u Austarliji i čujem u restoranu da mi je otac preminuo. Sa nama je tada bio Marko Marković naš poznati sportski komentator. On je zapravo čuo. Telefon je zvonio u tom restoranu i neko od organizatora je došao i rekao njemu. On je prišao meni i počeo da govorio: "Nemoj da se nerviraš, da se uzbuđeješ, život ide dalje". Ja ga gledam, šta mi to priča, s obzirom na to da smo pre toga govorili o sasvim nečem drugom. Da bi mi on rekao da je takva situacija kakava je i da mog oca više nema među živima. Međutim, tada je bio zakazan Sidnej i Melburn. Ljudi su uložili mnogo para. To su bila dva najbitnija grada kada je Australija u pitanju. Sećam se da sam pevao i plakao. Svega se sećao. Bio sam negde van sebe dok pevam i plačem i zamišljam šta se tamo sve dešava, a ja da ne sahranim oca. Nisam to mogao ni da pomislim, a ne da doživim", ispričao je Šaban.

foto: Dragana Udovičić

Šaulić je pevao i kada mu je preminu stric Alija koji ga je uveo u ovaj.

"Dešava se takođe sledeća situacija. Doček Nove godine, ja sam u Beču, i tu je sve raspordato. Treba da nastupim tu noć. I dobijam poziv da mi je stric umro. Ni tu nisam mogao da prisutvujem sahrani. To je bilo strašno. To je druga strana našeg posla", pričao je on.

Pevačica Snežana Đurišić na nastupu je saznala da joj je preminuo supruga Slobodana. Snežana je supruga poslednji put videla kada ju je dovezao na nastup koji je imala u Beču. Kad je pošao nazad, Slobodanu je pozlilo i Slobodan je izdahnuo. Ovu kobnu vest Snežana je primila u toku nastupa.

"Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: „Javi se“ i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo. Sigurn a sam da je predosetio štga će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu nji svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucim a najveće slabosti", ispričala je Đurišićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

Kurir