VESNA ZMIJANAC JE TREBALO DA SNIMI ČUVENI CECIN HIT! Nije ni slutila da će pesma biti toliko popularna i ODUSTALA JE!

Pevačica Vesna Zmijanac otkrila je jednu veoma zanimljivu činjenicu, koju je malo ko znao, a vezana je za pojedine pesme Svetlane Cece Ražnatović.

Pevačica je priznala da je bilo i pesama oko kojih se dvoumila i nije ih snimila, a postali su hitovi.

"Neke od pesama koje nisam snimila su: "Idi dok si mlad", "Beograd", "Zaboravi"... To su sve pesme koje su rađene za mene, a to je i "Srce je moje violina". To je isto trebalo da bude kod mene na albumu, ali su ušli "Jorgovani". Tada je bila crna ploča i nije moglo da stane 13 pesama i morali smo da skinemo jednu pesmu da bi stali "Jorgovani". Alpsolutno niko nije bio za to da snimim ovu pesmu, čak je i Kornelije Kovač jedva uradio aranžman. I ja tad skinem "Srce je moje violina" i dam je Lepoj Lukić", priznala je svojevremeno Zmijančeva.

