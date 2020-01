TRENUTAK NEPAŽNJE: Ceci se karmin preslikao na zube! PEH

Ceci Ražnatović dogodio se mali peh kad joj se karmin preslikao na zube. Zasigurno najveći problem za žene kad se našminkaju jeste ruž za usne, posebno kad je u pitanju neka tamnija nijansa. Ipak, često i svetliji i popularni „nude“ tonovi mogu da nam naprave pravu muku. To se upravo dogodilo i Ceci na jednom događaju.

foto: Damir Dervišagić

Popularnu pevačicu snimili smo pre nekoliko dana, a iako je izgledala tip-top, sve je upropastio upravo karmin. Naime, Ceca se u svom stilu kompletno doterana pojavila na jednom javnom događaju, a u prvom planu bio je njen osmeh i blistavobeli zubi. Ipak, Ražnatovićki se tada dogodio peh - karmin joj se, dok se smejala, preslikao na zube, a naš paparaco zabeležio je to. Srećom, pevačica je ubrzo shvatila da su joj tragovi ruža pokvarili osmeh, pa je otišla do toaleta i sredila to.

J. S.

Kurir