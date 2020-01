PRIJATELJICA OTKRILA MRAČNE ERMININE TAJNE! Od HODŽA i VRAČARA vijala muževe, a evo šta sad sprema za Karića!

Ermina Pašović ne krije da je bacila oko na Stefana Karića, a ako je verovati S. P. (29), njenoj nekadašnjoj bliskoj prijateljici, bivša devojka Baneta Čolaka neće lako odustati od namere da smuva popularnog zadrugara.

Naime, Ermina je navodno dugo bila zaljubljena u jednog momka iz Dubrovnika, a budući da joj nije polazilo za rukom da ga zainteresuje, Pašovićeva se u jednom trenutku za pomoć obratila vračarama i hodžama. Ermina je s jednom bliskom rođakom navodno obišla sve hodže iz regiona, kako bi zamađijala momka iz Dubrovnika da se oženi njome.

"Ermina je tri godine bila zaljubljena u bogatog momka iz Dubrovnika i radila je sve kako bi mu skrenula pažnju na sebe. Često je dolazila u njegov rodni grad, pojavljivala se na mestima na kojima on izlazi, čak je i preko zajedničkih prijatelja pokušala da dođe do njega, ali nije imala mnogo uspeha", počinje priču izvor! Erminina bivša prijateljica i dodaje da je Pašovićeva dugo pokušavala da uspostavi kontakt s njim. Na kraju je ipak uspela da se upozna s tim momkom, a iako joj je on rekao da ne želi da ima vezu s njom, Erminu to nije obeshrabrilo. Pisala mu je poruke na Fejsbuku, slala ljubavne pesme, zvala ga često telefonom sa skrivenih brojeva i nije preterano reći da je bila opsednuta tim dečkom. Njena opsesija je otišla toliko daleko da je, u nekom trenutku, počela da obilazi hodže i vračare u nameri da joj pomognu", priča naš izvor.

"Tražila je od hodža da bace magije na momka iz Dubrovnika da se oženi njome, a za svaki slučaj obišla je svaku vračare za koju je čula. Društvo joj je tada pravila bliska rođaka, koja ju je i odvela prvi put kod hodže pre nego što se udala za prvog muža Turčina. Ermina je tada poverovala da joj je hodža pomogao da se uda, pa je bila ubeđena i da će joj pomoći i u vezi s momkom iz Dubrovnika", kaže Erminina bivša prijateljica.

Međutim, kako tvrdi, Pašovićeva je u jednom trenutku preterala te je izazvala bes kod porodice svoje simpatije. Brat Erminine simpatije nije mogao više da šanje niti da toleriše telefonske pozive na svoj kućni broj. Otišla je toliko daleko da joj je zapretio batinama ako je još jednom bude video u blizini svoje kuće, a kada je ušla u „Zadrugu“, privremeno su uspeli da se spasu od nje", priča nas izvor.

"Ušla je u „Zadrugu“ kao devojka Baneta Čolaka, ali njihova veza je više bila dogovorena za rijaliti. Međutim, čini se da se baš zaljubila u Karića, a kada budu izašli iz rijalitija, nema sumnje i da će njega proganjati, kao i sve muškarce do sada", zaključuje izvor na kraju.

