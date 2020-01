SULE, SPREMI SE, VODIM TE NA JEDNO MESTO! Hit detalji sa Popovićeve svadbe: Suzana sama birala PRSTEN!

Venčanje Suzane Jovanović i Saše Popovića, koje je održano 1998. godine u Beogradu, bilo je jedno od najglamuroznijih i najvećih u to vreme, o čemu svedoče i snimci koji su tek sada prvi put javno prikazani.

Gostujući u emisiji "Glamur specijal", pevačica je detaljno pričala o svom životu, od momenta kad se rodila pa sve do današnjeg dana. Veći deo vremena posvetila je priči o svom i Sašinom upoznavanju, koje je bilo vrlo spontano, baš kao i momenat kad su počeli da se zabavljaju.

"Ja sam 1996. pevala kod Zlate i Peje na svadbi, kao radna pevačica, a Saša je došao kao gost. Bogami, još tada je bacio oko na mene! Ali Sale, kao čuveni zavodnik i popularan među ženama, nije to toliko pokazivao, nego sam ja to čula od nekih drugih ljudi. Uspostavili smo kontakt. Rekao mi je: 'Ajde, čućemo se, javićeš se valjda nekad.' Međutim, ja sam tada puno radila, nisam više ni razmišljala o tome, pogotovo ne u pravcu da nešto može da bude među nama", rekle je Suzana i objasnila da se njihov naredni susret desio posle skoro godinu dana.

"Snimala sam spot u Zemunu kad je režiserka pozvala Sašu da dođe kod nje u studio, njih dvoje su prijatelji. On je brzo stigao, oduševio se mojim izgledom. Dogovorili smo se da izađemo i tako smo prvo postali najbolji prijatelji. Ne znam ni kako se desilo to da smo se zaljubili jedno u drugo jer u početku nije bilo ni najmanjeg gesta koji bi ukazao na to."

Prelomni trenutak kad su shvatili da su stvoreni jedno za drugo, bio je njihov zajednički odlazak na kraće putovanje:

"Moj vozač nije mogao da me odveze do Jagodine na nastup, pa sam zamolila Sašu da me odbaci. Kad smo stigli tamo, on mi je rekao: 'Ajde da te poljubim. Ti si moja devojka, žena.' Bila sam šokirana! To je bio poljubac u obraz. Onda mi je on ubrzo rekao da treba da pređem da živim kod njega. Ali uopšte nismo pričali o tome kuda to vodi, da li ćemo sklopiti brak. Jednog dana on je meni rekao: 'Sule, ajde spremi se danas, vodim te na jedno mesto.' Otišli smo u Novi Sad, u zlataru kod njegovog druga, gde sam izabrala verenički prsten, koji i danas čuvam. Venčanje je bilo prelepo, bilo je dosta naših prijatelja, kolega."

Na njihovoj svadbi kumovali su Lepa Brena i Boba Živojinović, tad već u braku i roditelji dva sina. Od kolega su prisustvovali skoro svi pevači s kojima su Saša i Suzana i danas bliski, poput Vesne Zmijanac, Zlate Petrović, Tozovca, Jašara Ahmedovskog i drugih.

PRVI BRAK ZAVRŠIO SE NESLAVNO Udala sam se sa 17, a razvela sa 18 godina! Znatno pre nego što je srela Sašu, Suzana je već bila u braku, u kojem je dobila sina Danijela. Muškarac kojem nikad javno nije pomenula ime bio je njena prva ljubav, koja nije dugo potrajala. "Taj brak se, kako ja često kažem, neslavno završio jer je trajao jedva godinu dana. Sa 17 i po sam se udala, a sa 18 i po već smo bili razvedeni. Hvala Bogu, iz tog braka imam sina Danijela, na koga sam jako ponosna. Njega je Saša prihvatio kao svoje dete i upravo tako me i kupio za ceo život. Nikad nisam primetila da je na bilo koji način razdvajao Danijela od naše ćerke Aleksandre", rekla je Suzana.

