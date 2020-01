ANA SE KRIJE KAD ODLAZI OD VUKA! Uslikana ispred glumčeve zgrade u OVOM izdanju! (KURIR PAPARACO)

Ana Mihajlovski i Vuk Kostić se ne razdvajaju. Otkako su uplovili u vezu, voditeljka i glumac uživaju u ljubavi, koju brižljivo čuvaju samo za sebe. Iako su na društvenim mrežama priznali vezu, oni izbegavaju da se u javnosti pojavljuju zajedno.

foto: Tamara Trajković

Paparaco Kurira uslikao je glumca i voditeljku ispred njegove zgrade na Zvezdari. Glumac je napustio stan oko podne. Bio je u trenerci i patikama i desetak minuta je proveo u razgovoru sa prijateljem kojeg je sreo u blizini ulaza. Nakon razgovora Vuk se vratio u svoj dom, a pola sata kasnije je iz njegove zgrade izašla i Mihajlovski. Kako bi prošla neopaženo, ona je stavila kapuljaču preko glave, ali oštro oko našeg paparaca ju je prepoznalo i uslikalo.

I dok pojedini mediji šuškaju o tome da li su Ana i Vuk i dalje zajedno, njihova ljubav je sve jača. To je za naš list potvrdila Kostićeva komšinica. - Čuli smo da su Vuk i Ana zajedno. Baš lepo. Ona je divna devojka, a on je dobar komšija. Drago mi je. Vuk zaslužuje da bude srećan. On je mnogo dobar dečko i uvek se ljubazno javi. Uopšte nemamo osećaj da je poznati glumac jer živi kao sav normalan svet. Jako nam je drag, a sad i Ana zbog njega - kaže komšinica, koja je insistirala na anonimnosti.

INSTAGRAM Vole se, al’ se ne prate Ana i Vuk često jedno drugom lajkuju slike i odgovaraju na Instagram priče, ali se zvanično ne prate. Voditeljka i glumac, po svemu sudeći, žele da ostanu misteriozni, pa na sve načine čuvaju svoju privatnost.

foto: Tamara Trajković

Kurir/Ljiljana Stanišić/Foto: Tamara Trajković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir