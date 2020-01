JADRANKA SKRHANA BOLOM! Teško je živeti bez majke i oca, ali ću im ispuniti svaku ŽELJU! Pevačica dala MOĆNO OBEĆANJE!

Jadranka Barjaktarović, kojoj je pre mesec i po dana preminuo otac, kaže da će sve uraditi da ispuni želju svojih roditelja.

Pevačica je krajem prošle godine ostala je bez oca, koji je posle duge i teške bolesti preminuo. Kako je ranije ostala bez majke, pevačica priča o emocijama, planovima za budućnost i sećanjima koja želi što duže da traju.

"Teška mi je bila protekla 2019, samim tim što je moj otac čitavih godinu dana bio jako bolestan i nekako će mi čitava godina ostati u tom sećanju. Teško mi je, ali nisam neko ko voli da priča o tome. Nikada nisam privatnost izlagala javnosti, ni kada su se dešavale lepe stvari, pa ni tužne. Ova bol će svakako ostati, a godine će da idu, ali negde računam da će se sa ovom tugom i boli završiti. Zaista je bila jedna teška godina.", kaže Jadranka.

Brojne kolege su je podržale, a evo koliko joj je to utehe donelo.

"Svi su tu uz mene, što je prirodno. Dobila sam mnogo poruka sa rečima utehe, osetila sam veliku podršku što se tiče kolega i hvala im puno na tome. U ovim tužnim trenucima to je možda nešto što može da da malu utehu i da te motiviše da sakupiš snage da kreneš dalje. Pozitivna sam po prirodi, ali zauvek će u mom srcu ostati i bol i tuga. Ostati bez oba roditelja je teško. Mladi su otišli. Ali, ostali smo mi, zdravi, i gledaćemo da budu oni ponosni na nas kao što su i do sada bili. Kao malo dete gledam na sve to, mislim da su oni na nebu, da nas čuvaju i to mi je uteha. Kada vratim unazad sve dane, mislim da je bolje da se odmara nego da se muči i da ga nešto boli kao što je to bio slučaj.", rekla je pevačica.

Nakon što joj je otac preminuo otkazala je par nastupa, o svojim daljim planovima kaže da je nastavila da radi i da je to bila želja njenih roditelja.

"Nastavila sam svoje aktivnosti normalnim tokom. Otkazala sam dva nastupa, ali sam nastavila da radim. To je bila želja mojih roditelja, da nikada ne odustajemo i nikada ne stajemo. Dajem sve od sebe da im je ispunim.", navodi Jadranka.

Sebi je u ovoj godini poželela samo zdravlje i da joj karijera ide ulaznom putanjom.

"Poželela sam pre svega zdravlje. To je prvo što želim sebi, ali i svima ostalima. Želim da mi bude ispunjena novim pesmama i spotovima. Imam u planu da završim album, pošto imam snimljenih puno pesama, ali životne okolnosti mi nisu dozvolile da se potpuno posvetim muzičkoj karijeri, morala sam da budem na više strana. Što se tiče ostalog, nisam neko ko puno želi, vrlo sam skromna. Ostvarila sam se u životu, ne treba žuriti i juriti za nečim, što bi rekli, nećemo živeti 200 godina. Gledaću i da negde otputujem, da zaboravim 2019. godinu. Nije tu samo smrt oca, jednostavno cela godina je u toj atmosferi bila. Bio je bolestan, razmišljala sam mnogo, kako je, da li je dobro...", kaže poznata pevačica.

Otkrila je i to da planira odmor na Floridi sa voljenom osobom.

"Otišla bih negde sa mojom najdražom osobom koja je sve ove godine uz mene, plan je da se zaputimo kod prijatelja na Floridu. Volela bih da se posvetim više karijeri, smatram da moja publika zaslužuje to. Mene muzika ispunjava, kada pevam, to je neki moj lek za dušu", rekla je Jadranka.

