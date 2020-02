SEVERINA KOJIĆ KAO SEKA! MOLI SE U PRAVOSLAVNOM MANASTIRU ZA DRUGO DETE: Sada se pevačica uzda samo u BOŽJU POMOĆ!

Severina Kojić i njen suprug Igor žarko žele da dobiju bebu. Bračni par se godinama unazad bori da ima dete, dosadašnji pokušaji bili su neuspešni, pa su sada rešili da nadu pronađu u veri.

Prema rečima našeg izvora, srpska snajka je sa suprugom, svekrom Draganom Kojićem Kebom i svekrvom Oljom u decembru boravila u Grčkoj, gde su posetili jedan manastir u koji inače dolaze parovi koji žele da postanu roditelji, a ne mogu.

- Severina je pokušala sve da bi po drugi put postala majka. Njoj i Igoru je to velika želja. Neki problem postoji, ali lekari ne mogu da utvrde o čemu je konkretno reč. Radili su sve moguće analize, a rezultati su pokazali da su oboje zdravi. Međutim, stres koji je pevačica proživljavala poslednjih godina zbog borbe za starateljstvo nad svojim sinom, velika briga zbog toga, izgleda da je učinila svoje. Pevačica je sada shvatila da protiv viših sila ne može da se bori i zato je rešila da posluša prijateljicu i da se okrene Bogu - kaže naš izvor blizak pevačici i dodaje:

- Naime, ta drugarica joj je govorila da u Grčkoj postoji manastir u koji odlaze brojni bračni parovi i kojima nakon posete bude uslišena želja da dobiju bebu. To sveto mesto je zaista čudo. Severina tim savetima u početku nije pridavala značaj, ali je kasnije rešila da ih ozbiljnije shvati. Kao najveća podrška, cela porodica Kojić otputovala je u Grčku, baš u taj manastir - ističe naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Severini i Igoru je taj boravak izuzetno prijao.

- Veliki teret su imali, a nakon nekog vremena provedenog na tom svetom mestu i molitve koja im je očitana osetili su ogromno olakšanje. Severina je bila u grču, a sada se opustila. Ovo putovanje joj je izuzetno prijalo, kao i celoj porodici Kojić. Inače, Keba je bio zadužen za zbijanje šala i baš su se lepo proveli - zaključuje naš izvor.

Pozvali smo pevačicu za komentar, ali je njen broj telefona poznat redakciji do zaključenja broja bio nedostupan.

SEVERINA O BORAVKU U GRČKOJ

Ovo putovanje me je pomerilo i promenilo

foto: Printscreen Instagram

- Ovo je fotografija s nedavnog putovanja, koje je trebalo biti turističko, ali se pretvorilo u ono putovanje koje vas pomeri i promeni, ako je velika reč „iz temelja“, onda bar dovoljno toliko da sebi možete reći: „Hvala ti, lepi moj živote, što si me poslao ovde ili me je neko pozvao tamo. Nema trećeg.“ Ovo sam ja kad sam luksuzno odevena, na luksuznom mestu, u vreme kada nemamo vremena za ovakav luksuz svaki dan. Narcise mi je pre fotografisanja ubrala jedna starica i poklonila i pričala mi je dugo, na grčkom, sve sam je razumela tek kad me pogladila po glavi, iako ne znam ni reč grčkog, osim „efharisto“ (hvala).

Ne želim da pišem šta sam tamo doživela, jer bi tabloidi to preneli drugačije...

Ovo je za mene bio luksuz. Jer luksuz nije šminka, ni štikle (ni sve ono što ću već sutra obući, kad neću biti luksuzna, nego obična, ali i što volim, da ne budem licemerna), ni mondenska mesta (koja su lepa), ali ovo je luksuz za moju dušu, ovo je u današnje vrijeme luksuz za svačiju dušu, samo što nemamo vremena za ovaj luksuz. Ovo sam zapravo ja, s malo šminke, u udobnim čizmama.

Družim se s ljudima koje volim, s kojima mi je lepo, koji su sa mnom i ja s njima iz ljubavi, a ne zbog osećaja dužnosti.

Luksuzan život je živeti po svojim pravilima, ne podilaziti, ne pravdati se za svoje izbore.

Luksuzan život je živeti bez straha.

Hvala bogu na tome i hvala svetom Nektariju...

U vrijeme kad se svađaju čije su crkve, a čija je zemlja, luksuz je imati porodicu u kojoj se slave dva badnjaka, dva Božića, dva Uskrsa...

Luksuz je živeti u miru i imati mir u sebi.