ISIDORA, TI POSTOJIŠ? Kad su je ugledali nastao je HAOS, a Tomović viče: Kukala mi majka! Evo gde je viđen sa DEVOJKOM!

Vladimir Tomović pojavio se u jednoj emisiji ruku pod ruku sa novom devojkom Isidorom Arsenijević koja, kako je sama rekla, postoji još od juna meseca.

foto: Printscreen Magazin In

"Konačno, devojka Vladimira Tomovića! Isidora, ti postojiš?" iznenađeno je upitala Sanja Marinković, na šta joj je ona, vidno raspoložena, odgovorila:

"Ja postojim, od juna postojim. Ja sam zvanična devojka."

Njen odgovor je, pak, inspirisao je Kalinića, koji je odmah uskočio sa dodatnim pitanjem, ovoga puta za Tomovića.

"A imao si i nezvanične?" upitao je u "Magazin Inu" on.

"Imao sam jednu katastrofu ovamo u rijalitiju, kukala mi majka", požalio se Vladimir navodno aludirajući na Minu Vrbaški.

"Meni to ne smeta, meni je to baš drago... Samo neka one tebe gledaju", dodala je Isidora, čime je stavila do znanja da joj prija to što njen partner važi za poželjnog muškarca oko kojeg "obleću" devojke.

foto: Printscreen Magazin In

Kurir.rs/Pink

