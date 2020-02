KRISTIJAN PRAVO IZ ZABELE U ZADRUGU?! Iskače iz HELIKOPTERA pravo u RING, a jedan detalj koji je isplanirao je ŠOKANTAN

Aleksandar Kristijan Golubović (51) najavljuje da će prilikom megdana sa Ivanom Mitrovićem Bizom (43) zvanim don iz Kruševca, koji će biti organizovan u jednom od srpskih rijalitija, iskočiti iz helikoptera direktno u ring!

Kristijan otkriva da će sleteti u velikom stilu, sa bakljama na nogama, a Biza kaže da ga je najpoznatiji akter filma „Vidimo se u čitulji“ zvao iz požarevačkog zatvora „Zabela“ u vezí sa dvobojem.

"Kristijan me je pre nekoliko dana pozvao i rekao mi je da prihvata borbu sa mnom. Meč će se održati u „Zadruzi“ ili u „Parovima“, u zavisnosti od toga ko mu ponudi više para. Rekao mi je: „Ja hoću da napravimo spektakl u 'Zadruzi', u ringu nasred jezera. Možda ću iz helikoptera skočiti u ring s bakljama na nogama dok ti budeš dole", prepričava Biza razgovor s protivnikom.

On navodí da se obojica uveliko spremaju za tu borbu. Kristijan je poručio svima: "Očekujte ulazak i borbu dva najveća dona, titana, u martu ili aprilu“. Ja ulazim tamo gde on uđe. Rešili smo nesuglasice i ovo će biti sportski duel. On se nada da će me pobediti, ali i ja sam siguran da ću trijumfovati", siguran je Biza.

foto: Dragan Kadić

Biza naglašava da godinama trenira boks, ali da će u rijalitiju biti održan MMA meč.

"To je mešavina boksa, džuda, tajlandskog boksa, karatea, tekvonda i kik-boksa. Trenirao sam boks dugo i odlično poznajem taj sport. Izuzetno sam dobar, kao i Kristijan. Visok sam 187 centimetara i težak 120 kilograma. Kristijan vežba u zatvoru. On je viši i teži od mene. Visok je 190 centimetara, a težak je 129 kilograma. Imao je i više od 130 kilograma, ali trči i smršao je", otkriva nam Ivan Mitrović Biza.

foto: Printscreen/ Facebook, Dragana Udovičić

Kurir.rs/alo

Kurir