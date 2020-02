MILICA TODOROVIĆ O BIVŠEM DEČKU IMALA DA KAŽE SAMO OVO: Sve stalo u JEDNU REČENICU! A evo kako se OSEĆA kad ga SPOMENU

Milica Todorović je svoju vezu sa glumcem Petrom Strugarom otpočela pre nepuna četiri meseca. A za svoje bivše ljubavi imala je da kaže samo jedno.

Milica je pre Petra bila u dugogodišnjoj vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, a kako je priznala ne bi se vraćala na tu celu priču, jer to želi da ostavi iza sebe.

foto: Printscreen/Premijera

"Sada sam u fazi kada sam zadovoljna svojim životom na svim poljima. Sretna, voljena i zaljubljena.", rekla je Milica pa dodala:

"Ne bih se vraćala na tu celu priču, jer baš želim da je ostavim iza sebe. Prošlosti je mesto u prošlosti. Postoji čuvena rečenica: „I to će proći“, tako sam i tada razmišljala i prošlo je. Kad je o muzici reč, izuzetno sam srećna što je publika uz mene od samog početka, od kada sam pobedila u „Zvezdama Granda“. Od tada imam osećaj da me podržavaju u svemu, i da s nestrpljenjem iščekuju svaki novi projekt. Pre nego što izbacim pesmu, uvek imam tremu, jer želim publici da dam nešto novo, drugačije, a da me opet po nečemu prepoznaju. Zahvalna sam im što su mi uvek podrška i vetar u leđa za svaku pesmu. Ponosna sam, i srećna zaista, pogotovo kada na nastupima vidim pun klub ili salu u kojoj pevam, a svi pevaju u glas sa mnom.", rekla je Milica.

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs / Azra, Foto: Printskrin

Kurir