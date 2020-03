SNEŽANA DAKIĆ SE UŽELELA BIVŠEG MUŽA: Da li to Sneki Daki hoće da se vrati Vladi?

Snežana Dakić emotivno je doživela razvod bivšeg muža Vladimira Mikića, koji je odnedavno ponovo slobodan čovek. Voditeljka, koja je s biznismenom proživela turbulentan period kada je otkrila da ju je prevario s drugom ženom, kojom se potom i oženio, nakon razvoda nije imala reči hvale za bivšeg muža, ali je sada promenila ploču.

Ona je na Instagramu napisala otvoreno pismo o Mikiću i evocirala uspomene, po čemu su njeni pratioci ocenili da bi ponovo volela da mu se vrati.

- Vladimir je otac mog deteta i kad smo se venčali, bio je čovek mog života. Kao i u toku našeg braka. Zato o njemu ni prilikom našeg razvoda, niti sada, nisam rekla ništa loše. Uvek sam pričala samo o sebi: o svojim osećanjima i o tome kako sam kroz sve prolazila: javnost, vaspitanje, finansijska nesigurnost.

Smatram da pristojan svet treba da se rastaje na pristojan način, odgovorno i s poštovanjem, a da se prljav veš zadržava kod kuće. Vladimir mi je rekao da se razvodi, tako da me ta vest nije iznenadila. Iako bi neko rekao da je u pitanju karma i da sad treba da likujem, moram da kažem da mi je na neki način žao što moj bivši muž prolazi kroz tešku životnu situaciju, ne samo po pitanju ljubavnog života. A moglo je bolje, što kaže Bijelo dugme - ocenila je ona i s nostalgijom se prisetila bračnog života s Vladimirom.

- Razmišljam o tome koliko smo mi imali sreće dok smo bilo zajedno. Naši životi i poslovi su cvetali. Sticali smo i razvijali se, a s nama i naše porodice i prijatelji. Svima smo pomagali. To je velika sreća, na kojoj sam zahvalna. Naročito sada, kada su se svima nama znatno promenile životne okolnosti. Promenio se i svet i politika. Moja poenta je: živite svoju sreću i dobrobit dok ona traje i budite je svesni. A istina je i da je naša bivša sreća i dalje naša sreća! Čak i kad smo u nju razočarani, to je privremeno. Ali ta ljubav i ta sreća su i dalje naši. To je zauvek naše - uverena je Snežana.

IZRIČITA SNEŽANA KAŽE DA VLADA I ONA DUGUJU MIR JEDNO DRUGOM BIVŠI TREBA DA BUDU PRIJATELJI Snežana Dakić kaže da nema nameru da se vrati Vladimiru Mikiću. - Na pitanje da li želim ljubavno pomirenje s bivšim mužem, moj odgovor je: ne, nikako. Ali da mislim da treba da budemo prijatelji - da, svakako. Posle toliko hleba i soli koje smo zajedno pojeli, dugujemo jedno drugom mir u duši. Naš dobar odnos je u interesu naše ćerke Laure i njene tri sestre. Bivši bračni drugovi trebalo bi da budu u prijateljskim odnosima kad se stišaju strasti i kad prestane prinuda da se nečiji karakter „trpi“ svakog dana. Problem je u tome što mnogi pri razvodu hoće da zakinu onog drugog, da ga prevare, „upropaste“, ostave na ulici, ne plate alimentaciju, zanemare decu. Zato je teško preći preko svega - kaže voditeljka za Kurir i dodaje: - A česta prepreka su i nove partnerke. Mnogi muškarci zaborave na potrebe svoje dece da bi dokazali toj novoj koliko je vole. To je psihičko zlostavljanje dece. Stav „ne zanimaju me tvoja deca“ i emocionalne ucene koje postavljaju nove devojke i supruge je nanošenje zla i njemu i deci, a iznad svega - veliki greh. Ali tu nisu krive one, nego labilni muškarci. I da zaključim citatom iz narodnjaka: „Zlatibore, pitaj Taru: ne vraća se ljubav stara“.

NIJE UVEK BILO CVETNO SNEŽANA I VLADIMIR SUDILI SE ZBOG ALIMENTACIJE Snežana je nakon razvoda, kako se pisalo, tražila alimentaciju od bivšeg supruga u visini od 350.000 dinara mesečno. - Ne bi on dozvolio da dete posle jahte i luksuznih hotela uopšte ne ide na more, a da on nastavi da krstari našim plovilom, za koje jedan rezervoar goriva košta kao prosečna plata - rekla je tada Snežana, očito ironično, dok je Mikić bio drugačijeg mišljenja: - Smučilo mi se da idem na ročišta sa Snežanom. Realan sam u celoj situaciji, a ako druga strana misli da je malo to što pružam, onda je ona nerealna. Sami procenite da li je mnogo ili malo mesečna alimentacija u iznosu od 350.000 dinara.

