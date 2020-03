PRVI PUT POSLE 7 DANA SAM IZAŠLA IZ KUĆE! Marija Šerifović sa maskom izašla na ulicu, doživela ŠOK, pa nazvala POPOVIĆA

Dragi Bravo, danas sam prvi put nakon 7 dana izasla iz kuce. Morala sam da odem do banke jer nemam online bankarstvo. Platila sam svoje i Jokine racune. Nosila sam masku i rukavice. U banci sam bila sama. Zapravo jedna radnica i ja ali i ona je nosila i masku i rukavice. Takodje zvala sam Sasu Popovica i Bosanca da pitam treba li im nesto od hrane ili lekova. Isla sam pesaka i presla sam 6,5 kilometara. Kasnije cu otici do Lidla da kupim jednu krofnu. Plasim se da cu se ugojiti jer sam stalno u kuci. Pozdrav, MŠ

A post shared by Marija Serifovic (@serifovic) on Mar 18, 2020 at 8:35am PDT