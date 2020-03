NE IDEM NIGDE, A I VERICA JE U KARANTINU! Oglasila se Marija Šerifović: Pevačica ovo više NE MOŽE DA RADI, pa opsovala!

Marija Šerifović putem društvene mreže Instagram pobrojila je šta sve neće moći da radi u narednom periodu, te šta joj je propalo zbog korona virusa, zbog kog je u Srbiji uvedeno vanredno stanje. Ona je istakla i da je njena majka u karantinu, te napravila dogovor sa fanovima da budu savesni i dobri građani, dok sve ovo ne prođe.

"Okej... Daću svojih par meseci je*enoj koroni. Brinuću se o sebi i ljudima oko sebe. Nosiću masku i rukavice! Praću ruke. Držaću Joku pod ključem. Verica je u karantinu. Ja neću ići nigde. Biću dobar građanin! I to predlažem svima vama! Budite dobri građani da se ovo ludilo što pre završi. Ne budete li građani za primer, direktno se zamerate meni, a znate da to nije dobro. (smeh) Onda ja zbog vas necu moći da idem u Ameriku, neću moći u Veneciju na ručak i u Noventu di Plajev po prolećne popuste, neću moći da pevam i usrećujem ljude, neću moći u Španiju na more, neće moći Hak nesmetano da se švrćka i k*ki gde poželi, neću moći u Dalmaciju na pršut' i vino, neću moći u Bosnu na ćevape, neću moći da igram sa ekipom plejstejšn, Tokio mi je svakako propao... Dakle, nadam se da smo se sve fino dogovorili! Budite savesni i dobri građani! Hajde uzdravlje i bez sekiracije", zaključila je ona.

