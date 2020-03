ŠOK INTERVJU MALE DŽEHVE! Hvala Bogu pa imamo za stan! Zbog NJIH se stalno nervira, ali NEMA PRAVO žalbe?! EVO ZAŠTO!

Teodora Džehverović zbog novonastale situacije sa koronom rešila se na samoizolaciju, a kako ističe, njeni roditelji nisu baš ozbiljno shvatili sve što se dešava. Iako misli da je tako da se ne bi dizala panika, malu Džehvu to svakako nervira, a sama sa sobom izdržava dobro jer, kako je objasnila, nikad joj nije dosadno.

"Iskreno, ja sam tip koji može da bude sam sa sobom i da ne radi ništa. Naravno, to bi mi prijalo da bude par dana, ali već kad znam da će se ovo možda odužiti, nije mi svejedno. Molim se Bogu da samo bude dobro vreme, da barem mogu da izađem na terasu, sunčam se i pijem kafu. Kako svi, tako ću i ja, šta da se radi", počela je pevačica.

"Što se tiče finansija, uvek sam bila tip koji o tome nije pričao. Zarađivala sam dovoljno i nemam pravo da se žalim. Najbitnije mi je da imam za svoju porodicu i za sebe, da možemo da preživimo ovaj period i platimo stan. Za to sam hvala Bogu uspela da sačuvam."

"Gledam filmove, čitam knjige i naravno provodim dosta vremana na društvenim mrežama. Uveče pozovem društvo, par nas i igramo neke igrice, pricamo. Naravno družimo se sa maskama na licu", otkrila je Teodora.

Šta radiš kada počne policijski čas?

"Obično radnim danima legnem ranije. Ne volim da vilenim do kasno, tako da mi nije to problem. Najviše me nervira taj osećaj što znam da ne mogu da izađem, ali kao što sam rekla, meni nikad nije dosadno, mogu da budem sama sa sobom i da mi bude zanimljivo."

Ima li straha u porodici povodom celokupne situacije?

"Kod nas su mama i tata ovo najmanje shvatili ozbiljno i to me pomalo nervira. Možda i oni ne žele da dižu paniku da se mi ne bismo uplašili. Svi se nekako držimo sada zajedno. I ovo je trenutak kada treba da shvatimo da možemo bez mnogih stvari i da je zdravlje zaista na prvom mestu."

Da li si se uselila u nov stan i šta je sa jačom polovinom?

"Iskreno, trenutno mi je samo bitno da ovo prevaziđemo i da moja porodica i prijatelji budu zdravi. Stan se naravno odlozio i kad bude vreme, desice se i to. Što se tiče ljubavi, takođe."

