ANĐELO DOŠAO NA TEODORIN ROĐENDAN! Džehverovićeva pokušala da se IZVADI, a sad svi još više SUMNJAJU da su u VEZI!

Šuška se da su Teodora Džehverović i Anđelo Ranković u tajnoj emotivnoj vezi, a ovu priču dodatno je podgrejao Anđelov dolazak na proslavu Teodorinog rođendana.

Džehverovićeva je dolazak Anđela na njen rođendan prokomentarisala na svoj način.

"Nebitno je to više. Ne planiram da komentarišem ništa specijalno na tu temu. Ne želim da sve ovo predstavlja pritisak i njemu i meni. Želim da dečko može da dođe kada god ima prilike, da li je to rođendan, promocija... Nebitno je, želim da budemo su super odnosu i da to tako ostane", rekla je za "IDJTV".

